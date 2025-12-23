Los secretos escondidos en la música de LUX de Rosalía

El disco LUX de Rosalía ha terminado el año como el álbum mejor valorado de la música mainstream a nivel internacional, tanto por aficionados como por la crítica profesional. Este logro es muy complejo, pero lo cierto es que la cantante ha sabido navegar como pocos la línea entre hacer música popular y crear canciones innovadoras e interesantes desde el punto de vista artístico. Son muchos los creadores de contenido que han analizado la música de Rosalía a lo largo de los años, y ahora ha sido el youtuber y compositor Jordi Longán el que se ha encargado de analizar los detalles más curiosos, desde el punto de vista técnico musical, del disco LUX de Rosalía.

El youtuber explica cómo cada aspecto de la composición y la producción está pensada para reflejar ideas concretas de Rosalía: desde la reverberación de la voz en ciertos puntos clave, como forma de inspirar cierto aire religioso, hasta el choque entre los instrumentos clásicos y la producción electrónica, que refleja el encuentro entre lo divino y lo terrenal.

A través de este análisis, Longán también profundiza en las elecciones de género musical e instrumentales que ha realizado Rosalía en las distintas canciones, y en los idiomas en los que está escrita cada letra, que no son para nada aleatorios. Los detalles tradicionales del flamenco se mezclan con estructuras clásicas de la música religiosa y con melodías más pegadizas, características del pop. Una obra que equilibra todo aquello que ha influido a Rosalía a lo largo de su vida, y que se une en la que ya puede considerarse, por ahora, su obra maestra como artista.