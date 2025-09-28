Selena Gomez y Benny Blanco se casan en California: las primeras imágenes de su boda de ensueño

Selena Gomez y Benny Blanco ya son marido y mujer, sellando su amor tras una relación que comenzaron hace dos años.

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco | Instagram @selenagomez

La cantante y el productor musical dieron a conocer la buena noticia a sus seguidores con una serie de fotos en Instagram. En ellas han mostrado el vestido de novia, ceñido a la cintura y cuello halter con detalles florales, y a él en su chaqueta y lazo (pajarita) oscuro y camisa blanca, ambos de Ralph Lauren.

En el romántico carrusel de imágenes estilo Polaroid aparecen felices, cogidos de la mano y besándose. Todo ello con un aire elegante y sencillo y cuyas fotos parecen sacadas de un cuento de hadas.

Aún queda por conocer más detalles de la lista de estrellas que acudieron a la ceremonia, pero unas horas antes, en el ensayo de la boda, diversos medios como Page Six se hicieron eco de la presencia de los actores de Solo asesinatos en el edificio, serie que protagoniza Selena, como Steve Martin, Martin Short o Paul Rudd.

También asistieron Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park o David Henrie, coprotagonista de Gomez en Los magos de Waverly Place.

Por su parte, Taylor Swift fue vista según recoge el medio anteriormente citado escondida bajo un paraguas aterrizando en California antes de asistir a la boda. Según Vogue, la pareja intercambió votos rodeados de alrededor de 170 familiares y amigos.

Asimismo, durante el fin de semana, los invitados se alojaron en el hotel El Encanto, que, tal y como apunta Page Six, su premio por noche es de 3.500 dólares.

Antes de ello, la actriz tuvo su despedida de soltera en Cabo San Lucas (México), al parecer, el 23 de agosto, tras ser vista con sus amigas bailando y tomando el sol en un yate, mientras que el compositor celebró la suya en Las Vegas (EE.UU.).

La estrella del pop, que inició su carrera con apenas 10 años y es exestrella infantil de Disney, también recurrió a Instagram el pasado 11 de diciembre para anunciar su compromiso. La pareja colaboró ​​en varias canciones, incluido el éxito de Gomez de 2023, Single Soon, y I Can't Get Enough en 2019.