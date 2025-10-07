Selena Gomez celebra The Life Of A Showgirl compartiendo un vídeo con Taylor en su boda

Selena Gomez sorprendió a todos sus seguidores al compartir en redes sociales un vídeo inédito de su boda en el que aparece Taylor Swift. Las imágenes muestran a la cantante estadounidense dedicándole unas palabras a su amiga en plena celebración, un gesto que ha conmovido a los fans de ambas artistas.

El vídeo, compartido a través de la cuenta oficial de Gomez, recoge un momento de complicidad entre las dos cantantes, quienes mantienen una estrecha relación desde hace más de dos décadas. En las imágenes, Swift aparece visiblemente emocionada, brindando por la felicidad de su amiga y deseándole lo mejor en esta nueva etapa. En el post, Gomez escribió: "En honor a una Showgirl… Bendecida por tener a mi lado durante 20 años. Te quiero para siempre, Taylor".

La publicación, que en pocas horas acumuló millones de visualizaciones y comentarios, ha sido interpretada por muchos como una muestra de la solidez de su amistad, una de las más conocidas y duraderas dentro del mundo del espectáculo. Tanto Gomez como Swift han hablado en distintas ocasiones sobre el apoyo mutuo que se han brindado a lo largo de los años, tanto en lo personal como en lo profesional.

Fuentes cercanas a la artista señalaron que la boda se celebró en un entorno privado y con un número reducido de invitados, entre los que se encontraban familiares y amigos cercanos. La presencia de Swift, quien ha estado inmersa en su gira mundial The Eras Tour y más recientemente en el lanzamiento de The Life of a Showgirl, fue recibida como una muestra de cariño y compromiso hacia su amiga de toda la vida.

El vídeo, que ya circula en múltiples plataformas, ha sido descrito por los seguidores como "uno de los momentos más emotivos" de la carrera de ambas. Para muchos, representa no solo la unión de dos estrellas, sino también la celebración de una amistad que ha resistido el paso del tiempo y la presión de la fama.