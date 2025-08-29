Selena Gomez comparte imágenes de su impresionante despedida de soltera en México

Selena Gomez ha compartido con sus seguidores una serie de fotos y vídeos que documentan su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México. La actriz y cantante de 33 años se mostró radiante en una escapada llena de elegancia y momentos entrañables con sus amigas cercanas. En las imágenes, aparece con vestidos blancos, bikinis y un velo con el mensaje bride to be, seleccionando una estética cuidadosamente pensada para celebrar su próxima transformación en Sra. Levin.

Entre las imágenes, se observan decoraciones con globos en los que se pueden leer Mrs. Levin y Bride en su habitación, una cena íntima a la luz de la playa, y una vibrante serenata de mariachi como banda sonora del evento. Además, en los contenidos publicados en Instagram, no faltan selfies con amigas, paseos en yate, risas compartidas y hasta una sesión de cine al aire libre, con la película Wedding Crashers y la canción Teenage Dream de Katy Perry como acompañamiento.

Mientras tanto, su prometido, el productor Benny Blanco, celebraba su despedida de soltero en Las Vegas. Sus publicaciones muestran escapadas al spa, comidas lujosas, caviar y brunch con bagels, así como fiestas nocturnas con sus amigos.

Con su compromiso anunciado en diciembre de 2024, tras más de un año de relación, Selena ha manifestado su entusiasmo por el paso que está a punto de dar, aunque aún quedan por definir muchos de los detalles de la boda. Este contraste entre celebraciones –relajada y festiva en Cabo, sofisticada y privada en Las Vegas– ofrece una mirada clara sobre cómo ambos vivieron este momento previo al gran día.