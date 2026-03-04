Selena Gómez se hace viral por besar los pies de Benny Blanco después de las bromas sobre su falta de higiene

La cantante y actriz Selena Gomez se ha convertido en tendencia tras la difusión de un fragmento en el que besa los pies de Benny Blanco. La escena, que circula ampliamente en plataformas como TikTok e Instagram, ha sido interpretada por algunos usuarios como una muestra de afecto espontánea y, por otros, como un gesto innecesario. Pero, ¿por qué esto ha generado conflicto? Pues bien, hace unos días, en el primer episodio de su podcast, Benny Blanco mostró las plantas de sus pies completamente negras.

El vídeo de la discordia procede de un contenido vinculado al productor, concretamente a su podcast Friends Keep Secrets, y muestra a la pareja en un momento distendido. En un instante concreto, Gómez se inclina y besa los pies de Blanco, lo que provocó reacciones inmediatas en redes sociales.

Parte de los comentarios se centraron en la supuesta falta de higiene, con usuarios que calificaron la actitud de asquerosa o cuestionaron que el gesto se hiciera público. Otros, en cambio, defendieron la naturalidad de la pareja y criticaron el tono de algunos mensajes. El debate se amplificó rápidamente y convirtió el clip en uno de los contenidos más compartidos en el ámbito del entretenimiento en los últimos días.

No es la primera vez que la vida personal de Selena Gómez genera conversación en internet. Su relación con Benny Blanco ha sido seguida de cerca por medios y seguidores desde que se hizo pública. En este caso, el foco no ha estado en declaraciones o proyectos profesionales, sino en un momento íntimo que, al difundirse masivamente, ha adquirido una dimensión inesperada.

Hasta el momento, ni Gómez ni Blanco han respondido directamente a la polémica. El episodio vuelve a evidenciar cómo un gesto breve, captado en vídeo, puede desencadenar un intenso escrutinio público en cuestión de horas.