Shakira, criticada por colaborar con Beéle tras ser infiel a su pareja

El empoderamiento femenino es una temática cada vez más habitual en las letras de las artistas mainstream a nivel internacional, pero con él llega también una importante presión a la hora de ser un buen referente feminista en el resto de los aspectos de la vida de cada artista. Shakira generó mucho debate hace unos años cuando decidió entrar en una era musical en la que criticó de forma bastante explícita a Gerard Piqué, expareja que le fue infiel. Tras condenar su actitud, sería de esperar que la cantante tuviera tolerancia cero con las personas que les son infieles a sus parejas, pero muchos de los fans de Shakira se han sorprendido al descubrir que está dispuesta a colaborar con artistas como Beéle, que ha sido muy odiado precisamente por ponerle los cuernos a su pareja.

Por ahora, esta colaboración se ha limitado a un vídeo en redes, pero son muchos los que sospechan que detrás de esta unión pueda haber un featuring en un single. Si esta canción efectivamente existe y se publica, es probable que Shakira tenga que enfrentar críticas bastante importantes con respecto a la coherencia de su mensaje: por un lado, condena a su expareja por serle infiel, pero, por otro, acepta colaborar con hombres que han cometido esas mismas traiciones de forma muy pública y sonada.

Aun y todo, ha habido quienes han defendido el derecho de Shakira a colaborar con quien le plazca, ya que lo que ella procure para su vida personal no tiene por qué ser compartido por todas aquellas personas con las que decida trabajar. Pero es innegable que hay una gran cantidad de fans que se sentirán decepcionados, tras unirse a sus filas precisamente por mandar un mensaje en contra de este tipo de infidelidades. ¡Habrá que esperar para ver cómo se cierra todo este asunto!