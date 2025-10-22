Shakira, Ed Sheeran y Béele se unen para el remix de Hips Don’t Lie: la colaboración sorpresa que nadie vio venir

Shakira, Ed Sheeran y Béele han anunciado oficialmente que trabajan juntos en una nueva versión de Hips Don’t Lie, el éxito global de la cantante colombiana lanzado en 2005. A través de un breve vídeo compartido en redes sociales, ambos aparecen en un estudio de grabación interpretando fragmentos de la canción original, lo que ha generado una gran expectación en la industria musical.

En la publicación, Shakira aparece entonando el estribillo mientras Ed Sheeran toca la guitarra acústica. El vídeo termina con un mensaje que invita a los seguidores a "prepararse para algo especial", sin desvelar la fecha exacta de lanzamiento. La colaboración, al parecer, combina el patrimonio musical latino de la colombiana con el estilo folk-pop británico de Sheeran.

Desde el entorno de los artistas se apunta que el proyecto ha sido una iniciativa de Shakira, quien quería reinterpretar uno de sus grandes éxitos con una voz nueva para una nueva generación. Según las fuentes, la grabación se produjo en las últimas semanas y forma parte de una estrategia de relanzamiento de la canción en plataformas digitales.

La noticia ha generado amplia repercusión. Los usuarios han compartido el vídeo y expresado sus expectativas ante la combinación de ambos talentos: "Esto será otro hit mundial", declaraba un comentario en X.

Esta inesperada colaboración, tal y como hemos podido comprobar, llegará a plataforma el 22 de octubre. La iniciativa también plantea la posibilidad de que la canción forme parte de un nuevo álbum o proyecto especial de Shakira, centrado en revisitar su discografía con invitados destacados. Con este anuncio, la cantante colombiana, el británico Ed Sheeran y Béele unen fuerzas para crear uno de los lanzamientos más comentados del año.