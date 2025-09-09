Ed Sheeran abandona su espectacular mansión en Inglaterra para mudarse a Estados Unidos

El cantante británico Ed Sheeran, que lanzará este viernes su nuevo disco, trasladará su residencia permanente a Estados Unidos debido a la gira que llevará a cabo en el país norteamericano, según anunció en una entrevista.

"Estoy a punto de mudarme a Estados Unidos. Siento que soy la única persona que se muda a Estados Unidos. Voy de gira por allí un tiempo y tengo familia, así que no puedo ir y venir. Nos vamos a instalar allí", dijo el artista, de 34 años, en el podcast irlandés 2 Johnnies, publicado hoy.

Actualmente, Sheeran reside en el condado de Suffolk (sureste de Inglaterra) en una extensa propiedad llamada Sheeranville que cuenta con una gran vivienda, un lago, una capilla e incluso un pub en sus terrenos.

Ed Sheeran se suma por sorpresa a Coachella | GTRES

En el programa, conducido por los humoristas irlandeses John Smacks McMahon y John B OBrien, también expresó su amor por el Ipswich Town FC, el equipo del que posee una participación del 1,4 % y del que llegó a ser patrocinador en sus camisetas.

"Fui a casi todos los partidos la temporada pasada. Creo que solo podré asistir a uno esta temporada", aseveró.

Anteriormente, en el podcast Call me daddy de la estadounidense Alex Cooper, Sheeran mostró su deseo de mudarse a Nashville (Tenessee), la que, confesó, es su ciudad favorita de Estados Unidos, para hacer "una transición a la música country".

Este viernes, el cantante espera lanzar su último disco de estudio, titulado Play.