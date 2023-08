El significado de la letra de 'Used To Be Young' de Miley Cyrus: una canción muy especial

Miley Cyrus ha tenido una trayectoria especialmente truculenta, incluso para los estándares de la industria musical. Desde su salto al Olimpo con su papel de Hannah Montana hasta su reciente bombazo con 'Flowers' y la ruptura con Liam Hemsworth, pasando por su "salvajización" en el año 2013 para romper con su imagen anterior, cada uno de sus movimientos ha generado infinidad de titulares, críticas y fanáticos. Ahora, toda esa montaña rusa se ve reflejada en su nueva canción, 'Used to Be Young', con la que pretende mostrar cuál es su punto de vista al respecto de todas las polémicas que ha protagonizado en el pasado.

Tanto los medios de comunicación como la opinión pública han actuado de verdugo con las decisiones que ha tomado Miley Cyrus a lo largo de su vida: se la criticó por abandonar su imagen dulce en el disco 'Can't Be Tamed', se la intentó hundir cuando se supo que era consumidora habitual de marihuana, se le acusó de ser un mal ejemplo con sus perreos y su costumbre de sacar la lengua, se la juzgó por regresar con Liam Hemsworth en una relación con mucha conflictividad… Y aunque 'Flowers' ha servido para que muchos la posicionen de forma definitiva como una artista talentosa y un gran referente, 'Used To Be Young' reflexiona sobre la percepción que Miley Cyrus tiene de su pasado.

En la letra de 'Used To Be Young', Miley explica que no se arrepiente de nada de lo que hizo, y que fue su juventud lo que le llevó a cometer errores o a protagonizar momentos polémicos. Y a quienes la acusan de haber proyectado una imagen irreal para llamar la atención, les tiene preparada una respuesta bien clara: las personas cambian y maduran, y es imposible comportarse de la misma manera cuando apenas se acaba de estrenar la veintena y cuando uno ya supera los treinta.

La canción ha acumulado una buena cantidad de views en sus primeras horas, y es probable que se convierta en una de las favoritas de sus fans, por su carácter retrospectivo y su profundidad lírica. Por no hablar de que el videoclip, sencillo y centrado en las expresiones faciales de Miley Cyrus, es una de las producciones audiovisuales más íntimas que ha publicado hasta el momento.