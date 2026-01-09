Soraya Arnelas estalla en X tras ser acusada de xenófoba y homófoba

Soraya Arnelas se ha convertido en tendencia en X después de responder de forma contundente a un comentario crítico sobre su pasado. El origen del cruce se sitúa en un mensaje aparentemente inofensivo, en el que un usuario recordaba el primer single que lanzó tras su paso por Operación Triunfo. La artista agradeció el gesto, pero poco después recibió una respuesta que aludía a antiguas declaraciones suyas sobre artistas de K-pop.

En ese mensaje, otro usuario le reprochaba haber sido "homófoba y xenófoba" en el pasado, añadiendo que esperaba que hubiera cambiado esa "mentalidad". La contestación de Arnelas no tardó en llegar y fue directa, con un lenguaje explícito que rápidamente comenzó a circular por la plataforma. En su respuesta, la cantante rechazó de plano esas etiquetas, asegurando que no la representan y advirtiendo de que no se puede juzgar a alguien sin conocerle personalmente.

Lejos de quedarse en un único mensaje, la reacción de Soraya continuó durante varios tuits. En uno de ellos, ironizó sobre la acusación recordando que, desde hace años, es considerada un icono dentro del colectivo LGTBI, lo que, a su juicio, hace especialmente llamativas las críticas recibidas. Este argumento fue apoyado por algunos seguidores, mientras que otros usuarios cuestionaron tanto el fondo como las formas de su respuesta.

La polémica se amplió cuando la artista contestó a otros comentarios críticos no relacionados directamente con el primer mensaje. Ante quien la acusaba de copiar a cantantes internacionales, Arnelas defendió la originalidad de las artistas españolas y criticó lo que considera un doble rasero habitual en este tipo de comparaciones. Incluso hubo espacio para el humor cuando, respondiendo a un ataque personal, hizo una broma relacionada con el trabajo de su marido en una clínica capilar.

El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de las redes sociales por parte de figuras públicas. Mientras algunos defienden la espontaneidad y la respuesta directa ante las críticas, otros señalan que este tipo de reacciones contribuyen a escalar conflictos y desviar la atención del trabajo artístico. En cualquier caso, el enfado de Soraya Arnelas en X ha demostrado, una vez más, el impacto inmediato y amplificador que tienen las redes en la imagen pública de los artistas.