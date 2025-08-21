Spotify lanza una nueva función que te convierte en DJ y te permite transiciones entre canciones

Spotify ha presentado una nueva función llamada Mix, dirigida a usuarios Premium, que permite crear transiciones más fluidas y profesionales entre las canciones de una playlist. Según ha confirmado la plataforma, esta herramienta se encuentra actualmente en fase beta y ya está disponible para algunos usuarios seleccionados.

Mix ofrece dos modos principales: uno automático —autónomo y rápido— y otro manual, con ajustes detallados. Este segundo permite al usuario controlar parámetros como volumen, ecualizador (EQ), efectos y estilo de transición: desde un fundido suave ("Fade") hasta un crescendo progresivo ("Rise"). Complementa el proceso una visualización de forma de onda, BPM y clave Camelot, que ayuda a elegir el punto perfecto para la mezcla.

Spotify destaca que Mix busca ofrecer una experiencia continua y sin interrupciones, ideal para géneros como house o techno, y perfecta para momentos como correr o viajes por carretera. Una ventaja añadida es que el proceso es colaborativo: varios usuarios pueden editar conjuntamente la misma lista. Además, basta pulsar el botón "Mix" para activar o desactivar estas transiciones.

Fuentes adicionales indican que se espera que Spotify sitúe a esta función como rival de AutoMix de Apple Music, aunque con mayor control creativo. Su integración en la barra de herramientas facilita su uso, aunque su disponibilidad aún es limitada.

Con más de 200 millones de usuarios Premium, Spotify amplía su capacidad de personalización sonora, ya explorada previamente con editores de portada y herramientas para ambientar las playlists. Mix representa un paso más en su apuesta por el usuario como creador y curador musical.

En definitiva, Spotify Mix transforma la experiencia de escuchar música en una experiencia más inmersiva, dinámica y participativa, acercando el concepto de DJ digital a todos los usuarios sin necesidad de equipos externos.