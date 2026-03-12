Spotify publica su informe Loud & Clear 2026 entre críticas: Más de 13.800 artistas generaron al menos 100.000 dólares al año únicamente con la plataforma

Spotify es la plataforma n1 de streaming musical en el mundo pero también la más criticada. Cada año lanza su informe Loud & Clear en el que analiza la situación de la plataforma arrojando datos de ingresos y usuarios que, siendo ciertos, siempre son presentados favoreciendo su narrativa. Estos son algunos de los principales titulares y datos de ese informe que puedes explorar en profundidad en este enlace.

En este ejercicio de transparencia para el 2026, la compañía destaca la consolidación de una nueva clase global de artistas: en 2025, más de 13.800 creadores generaron al menos 100.000 dólares anuales solo con Spotify, lo que supone casi 1.400 artistas más que el año anterior. Este crecimiento se refleja también en las carreras millonarias, ya que si hace una década el artista con mayores ingresos alcanzaba por primera vez los 10 millones de dólares en royalties, hoy esa cifra es superada por los 80 artistas mejor posicionados de la plataforma.

El informe subraya que el crecimiento actual habla muchos idiomas y no entiende de fronteras. En 2025, canciones en 16 idiomas distintos llegaron al Top 50 global, más del doble que en 2020, y los artistas obtienen ya, de media, más de la mitad de sus royalties de oyentes situados fuera de su país de origen apenas dos años después de su debut. Incluso para los que están lejos de los primeros puestos, la evolución es notable: el artista que ocupaba la posición número 100.000 en ingresos generó más de 7.300 dólares en 2025, una cifra que contrasta con los apenas 350 dólares que se percibían en esa misma posición en 2015, lo que supone un aumento de más de veinte veces en una década.

Este ecosistema ha servido de motor para la industria independiente, con más de un tercio de los artistas que superaron los 10.000 dólares en royalties perteneciendo a este sector. Gran parte de este éxito nace de herramientas como la playlist Fresh Finds, que ha ayudado a más de 1.600 artistas a construir trayectorias de seis cifras tras haber sido incluidos en ella al principio de sus carreras. Además, la plataforma se reivindica como un motor financiero global tras haber pagado más de 11.000 millones de dólares a la industria en 2025 —alcanzando un histórico de 70.000 millones—, logrando también el mayor pago anual de derechos editoriales para compositores con 5.000 millones en los últimos dos años y facilitando la venta de entradas para conciertos por valor de 1.500 millones de dólares.

Pero las cuatro principales líneas de crítica siguen estando ahí: las cifras millonarias que cobran algunos podcasters, lo poco que ingresan muchos artistas, la presencia de canciones generadas por IA en la plataforma y que esta, aunque ha anunciado medidas, no sea más tajante con el asunto. Por último, se critica a Daniel Ek (CEO) por su inversión personal en Helsing, una empresa de IA dedicada a la defensa y tecnología bélica. Aunque Spotify insiste en que son entidades separadas, el movimiento "Death to Spotify" ha ganado fuerza entre artistas DIY que no quieren que su música "financie la guerra".