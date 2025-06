Taylor Swift consigue una orden de alejamiento contra un acosador que asegura tener un hijo con ella

La cantante Taylor Swift ha solicitado y obtenido una orden de alejamiento temporal contra un hombre que, durante meses, ha acosado a la artista con afirmaciones completamente infundadas. El individuo, identificado como Brian Jason Wagner, de 45 años y natural de Colorado, lleva desde julio del año pasado merodeando la residencia de la artista en Los Ángeles, y ha sido visto en repetidas ocasiones accediendo al perímetro de su vivienda sin autorización.

El pasado viernes, Swift presentó ante la justicia una declaración detallada de los hechos, asegurando que Wagner "ha hecho varias afirmaciones falsas, como que vive en mi casa, que mantiene una relación conmigo y que soy madre de su hijo". La cantante, que también expresó su preocupación por su seguridad y la de su familia, añadió que nunca ha tenido contacto alguno con el demandado.

El caso ha adquirido un cariz aún más inquietante al conocerse que Wagner ha cumplido condena en prisión y que, durante su tiempo entre rejas, escribió cartas en las que fabulaba una vida junto a la estrella del pop. En uno de los encuentros más alarmantes, Taylor Swift relató cómo Wagner se presentó ante su domicilio portando una botella de vidrio, "que podría haber sido utilizada como arma", según expresó.

"No he compartido públicamente la ubicación de mi residencia", explicó la cantante, "por lo que el hecho de que esta persona haya logrado encontrarla y acudir repetidamente es algo que me produce verdadero temor".

La jueza Debra R. ha dictado que Wagner debe mantenerse, como mínimo, a 91 metros de distancia de Swift, su vehículo, su domicilio y su lugar de trabajo hasta, al menos, el 30 de junio. La artista, que ha lidiado en el pasado con situaciones similares, ha reiterado su derecho a vivir y trabajar sin temor constante.