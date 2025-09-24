Taylor Swift logra medidas extremas en los juzgados tras los reiterados intentos de un acosador por entrar en su casa de Los Ángeles

Taylor Swift ha logrado una importante victoria legal para proteger su seguridad. Un juez de Los Ángeles ha dictado una orden de alejamiento de cinco años contra Brian Jason Wagner, un hombre de 45 años acusado de acosar de manera insistente a la artista.

Según documentos judiciales citados por TMZ, Wagner deberá mantenerse a una distancia mínima de 91 metros de la cantante, de su vivienda en Los Ángeles, de su vehículo y de cualquier lugar de trabajo relacionado con ella. Además, el tribunal le ha prohibido establecer contacto con Swift por ningún medio: ni en persona, ni a través de llamadas, correos, mensajes o plataformas digitales.

La orden también contempla restricciones adicionales: Wagner no podrá poseer armas de fuego, municiones ni chalecos antibalas durante el periodo establecido, y deberá entregar a las autoridades cualquier objeto de este tipo que ya se encuentre en su poder.

Esta decisión llega después de que en junio Swift obtuviera una orden de alejamiento temporal, tras denunciar que el acusado se presentó en repetidas ocasiones en su casa el pasado mes de mayo. La artista afirmó que Wagner llegó incluso a sostener que ella tenía a su hijo, un comportamiento que generó gran preocupación en su entorno.

En su declaración, la cantante detalló también que el individuo consiguió cambiar la dirección de su licencia de conducir por la de su residencia, intentó desviar su correspondencia y le envió múltiples mensajes de carácter amenazante y obsesivo.

Actualmente, según informó la investigadora privada Brooke Berg contratada por el equipo legal de Swift, Wagner se encuentra en paradero desconocido, lo que añade un nuevo factor de incertidumbre al caso.

Con esta resolución judicial, Taylor Swift busca reforzar su seguridad y poner freno a una situación que llevaba meses alterando su vida personal y profesional.