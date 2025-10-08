Taylor Swift responde con sinceridad a las críticas a The Life Of A Showgirl

Cada nuevo lanzamiento de Taylor Swift llega con una certeza doble: el éxito inmediato y el inevitable debate que la acompaña. Ser la artista más influyente del mundo implica recibir tanto admiración como críticas, y la propia Swift es muy consciente de ello.

En una reciente entrevista con Zane Lowe para Apple Music, emitida el martes 7 de octubre, la cantante habló con naturalidad y una pizca de ironía sobre cómo afronta las opiniones que genera su nuevo álbum, The Life of a Showgirl.

"Le doy la bienvenida al caos", dijo entre risas. "La regla del mundo del espectáculo es que, si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y dicen mi nombre o el título del disco, me están ayudando".

La artista, ganadora de múltiples premios Grammy, aseguró tener "mucho respeto por las opiniones subjetivas sobre el arte" y dejó claro que no pretende controlar cómo reacciona el público ante su trabajo.

"No soy la policía del arte", bromeó. "Cada uno tiene derecho a sentir exactamente lo que quiera. Nuestro trabajo como artistas es ser un espejo".

Swift, de 35 años, reflexionó también sobre la conexión emocional que los oyentes pueden —o no— establecer con su música.

"A veces un álbum es una forma salvaje de verte a ti misma", explicó. "Lo que estés viviendo en tu vida influye en si te identificas o no con la música que publico en ese momento".

The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, incluye varias canciones que hacen referencia a su relación con su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce, y ha batido récords de ventas y reproducciones en streaming desde su lanzamiento. Mientras tanto, los Swifties siguen demostrando su apoyo al disco con miles de mensajes y análisis en redes sociales.