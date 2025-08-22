Taylor Swift revela una sexta portada alternativa para The Life of a Showgirl

Taylor Swift ha lanzado una sexta variante de portada para su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, reforzando la estética glamurosa y teatral que rodea el proyecto. El nuevo diseño captura una esencia propia del universo de Las Vegas, en línea con los anteriores adelantos visuales que han definido esta era pop.

La decisión de presentar múltiples portadas conecta con una estrategia visual expansiva. Swift ha venido trabajando junto a los prestigiosos fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott —colaboradores de su etapa Reputation— para construir una narrativa visual ambiciosa y coherente.

Algunas de estas portadas, como la más ampliamente difundida, muestran a la cantante parcialmente sumergida en agua con una estética inspirada en Ofelia, la figura literaria de Hamlet, tema presente también en uno de los títulos del álbum: The Fate of Ophelia. Estas referencias artísticas subrayan la profundidad dramática del disco.

El despliegue de material gráfico llega en paralelo a otros complementos promocionales. Entre ellos destaca la edición limitada en vinilo conocida como Baby, That’s Show Business, disponible solo por 48 horas en dos variantes visualmente impactantes, junto a la colección previa The Shiny Bug.

Por su parte, el diseño de las portadas sintoniza con la paleta de color naranja característico del álbum, descrito en ocasiones como Portofino Glitter Orange, un tono vinculante a esta etapa visual definida por el maximalismo del glamour escénico.

Con estas decisiones, Taylor Swift refuerza su capacidad para convertir el lanzamiento de un álbum en un fenómeno cultural multiformato, donde cada elemento —imagen, tono, narrativa visual— se convierte en parte integral de la experiencia artística. Se espera que The Life of a Showgirl vea la luz el próximo 3 de octubre, cumpliendo así con el calendario anunciado.