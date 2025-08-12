Taylor Swift da el salto a una nueva era con The Life of a Showgirl, su nuevo disco

Taylor Swift, el mayor fenómeno global del pop, ha desvelado su duodécimo trabajo discográfico, The Life of a Showgirl, durante un episodio especial del podcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce. El anuncio tuvo lugar justo a las 12:12 a.m. (hora este) del 12 de agosto, un guiño intencionado a la recurrente cifra 12 presente desde hace meses en pistas y publicaciones de la artista.

En el avance compartido en Instagram, Swift irrumpió en el estudio junto a una maleta en tono verde menta con las iniciales T.S.; al abrirla, reveló el nombre del álbum, mientras que la portada permanecía difusa¡. La expectación generada colapsó temporalmente su web, que ahora permite reservas anticipadas en vinilo, cassette y CD, aunque la fecha oficial de lanzamiento aún no se ha comunicado.

Este lanzamiento marca su primer proyecto tras recuperar los derechos sobre sus seis primeros discos en mayo, lo que ha impregnado esta nueva etapa de mayor autonomía artística. Además, se aprecia una estética renovada: Swift apuesta por un universo visual de colores brillantes —naranjas y plateados— que reflejan un tono luminoso y optimista, en clara ruptura con la imponencia melancólica de The Tortured Poets Department.

Otro detalle significativo es el aparente recambio en su equipo creativo: se ha especulado que construye este nuevo disco sin su habitual colaborador Jack Antonoff, confiando en productores como Max Martin y Shellback, lo que podría suponer un cambio sustancial en su sonido.

Con esta revelación, Swift no solo pone en marcha una campaña impactante y visualmente vibrante, sino que también prepara el terreno para la etapa más brillante y luminosa de su carrera.