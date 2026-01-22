Taylor Swift será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift, de 36 años, se convertirá en la segunda compositora más joven de la historia en ingresar en el Songwriters Hall of Fame, según anunció la organización este miércoles 21 de enero. Solo Stevie Wonder fue incorporado a una edad más temprana, con 33 años, cuando recibió el honor en 1983.

La distinción sitúa a la superestrella del pop, ganadora de 14 premios Grammy, entre los compositores más celebrados de distintas generaciones, reconociendo un legado autoral que ha marcado a millones de oyentes en todo el mundo durante más de una década.

Swift será incorporada junto a otros nombres destacados de la música internacional como Alanis Morissette, Kenny Loggins y los miembros de Kiss Paul Stanley y Gene Simmons. La ceremonia de inducción se celebrará el próximo 11 de junio en el hotel Marriott Marquis de Nueva York, según se anunció en el programa CBS Mornings.

Durante el anuncio, el corresponsal cultural Anthony Mason subrayó el impacto de los nuevos miembros del Hall of Fame: "Han escrito literalmente la banda sonora de nuestras vidas. Las canciones que bailamos, con las que lloramos y con las que nos desahogamos".

Fundado en 1969, el Songwriters Hall of Fame exige que los artistas cuenten con un catálogo de canciones de relevancia y que hayan pasado al menos 20 años desde la primera publicación comercial de una de sus composiciones para poder ser considerados.

En el caso de Swift, el reconocimiento llega tras una etapa especialmente prolífica y exitosa. La autora de Bad Blood ha ganado cuatro Grammy al álbum del año, un récord compartido únicamente con Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon. Su último trabajo, The Life of a Showgirl, fue el álbum más vendido de la era moderna en su primera semana, según datos de Billboard basados en cifras de Luminate.

En mayo de 2025, Swift anunció que había recuperado los derechos de toda su música, incluyendo sus seis primeros álbumes, culminando un proceso histórico de recompra de sus masters que fue seguido de cerca por toda la industria musical.

Ese mismo año, su gira The Eras Tour, la más exitosa de la historia, dio lugar tanto a una película de concierto como a una serie documental de seis episodios estrenada en Disney+, que narra el impacto cultural y económico del tour.

Además, su álbum de 2024 The Tortured Poets Department debutó directamente en el número uno del Billboard 200 y alcanzó el equivalente a 8 millones de discos vendidos en Estados Unidos, confirmando que el fenómeno Taylor Swift sigue en pleno auge tanto creativo como comercial.