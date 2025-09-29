Taylor Swift y Ed Sheeran dieron discursos en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Cada vez se van conociendo más detalles sobre la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, celebrada el pasado sábado 27 de septiembre en California, en un evento íntimo pero lleno de estrellas que acompañaron a la pareja en uno de los días más importantes de sus vidas.

Entre los asistentes que más protagonismo tuvieron estuvieron Taylor Swift y Ed Sheeran, grandes apoyos de los recién casados. Según reveló una fuente a People, ambos artistas ofrecieron emotivos discursos durante la recepción. La amistad entre Swift y Gomez es una de las más sólidas de la industria musical y cinematográfica, mientras que Sheeran mantiene desde hace años una estrecha relación con Blanco, con quien ha trabajado en varios de sus mayores éxitos.

La propia Selena Gomez confirmó la noticia del enlace al compartir en Instagram una serie de imágenes y vídeos del gran día, acompañados de un breve pero significativo mensaje: "27/9/25". Poco después, Benny Blanco también publicó sus recuerdos del enlace, declarando en tono romántico: "Me casé con una princesa Disney de la vida real".

El enlace reunió a un nutrido grupo de celebridades. Entre los invitados destacaron Steve Martin y Martin Short, quienes ofrecieron un discurso conjunto durante la cena de ensayo; además de Paul Rudd, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric Andre y Finneas. Tampoco faltaron Edgar Ramírez y Zoe Saldaña, compañeros de reparto de Gomez en Emilia Pérez, así como varios miembros de la “familia” de la actriz en la mítica serie Los Hechiceros de Waverly Place.

Por ahora, las únicas imágenes públicas del enlace son las compartidas por la propia pareja en redes sociales, lo que ha aumentado la expectación de sus seguidores por descubrir más instantáneas de una boda que, sin duda, ha sido uno de los grandes acontecimientos del año en el mundo del entretenimiento.