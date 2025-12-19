Techno sobre raíles: así es Techno Train Nürnberg, la fiesta que convierte un tren en una rave

El metro adopta esta vez un uso completamente distinto al habitual: convertirse en el escenario de una fiesta de música electrónica donde varios DJs del país pinchan en directo bajo el nombre de Techno Train Nürnberg, un evento que ya se ha consolidado dentro de la escena techno alemana.

Esta iniciativa se celebra desde 2019 y transforma los vagones del tren en auténticas pistas de baile. Los coches se adaptan con sistemas de sonido profesionales, iluminación LED y barras donde los asistentes pueden pedir bebida, creando una experiencia inmersiva poco común. El tren recorre aproximadamente 100 kilómetros por la región de Baviera, y la fiesta tiene una duración que oscila entre siete y nueve horas, convirtiendo el trayecto en un viaje musical continuo.

Techno Train abre la puerta a nuevas formas de entender los espacios destinados a la música electrónica, alejándose del formato tradicional de club nocturno. Este tipo de propuestas encaja con una tendencia cada vez más presente en la cultura techno: ocupar lugares no convencionales. En Europa es habitual encontrar fiestas en antiguas fábricas, naves industriales, espacios abandonados o incluso iglesias y catedrales desacralizadas, lugares que han perdido su función original pero que adquieren una nueva vida a través de la música.

El evento tiene carácter anual y reúne a alrededor de 600 personas por edición. Para quienes desean prolongar la experiencia, la organización ofrece un afterparty en el club Haus 33, el mismo club que impulsa el proyecto, reforzando así el vínculo entre la fiesta itinerante y la escena local.

Techno Train Nürnberg se ha convertido en una de las propuestas más originales del panorama electrónico alemán, una experiencia completa que combina música, viaje y comunidad, y que se ha ganado un lugar especial entre los amantes del techno.

¿Y tú, te animarías a vivir una fiesta techno sobre raíles?