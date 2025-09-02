¿Tenemos cruce de canciones entre Taylor Swift y Charlie XCX? Este comentario de la novia de Matty Healy desata las especulaciones

La prometida de Matty Healy, Gabbriette Bechtel, está siendo atacada sin piedad por los fanáticos de Taylor Swift después de que la vieran comentando en un reel de Instagram sobre el próximo álbum de Taylor, The Life of a Showgirl.

Rebobinemos a 2023, cuando Matty y Taylor salieron brevemente en mayo de aquel año, después de la ruptura de Tay con Joe Alwyn y antes de empezar a salir con Travis Kelce. Su desafortunado romance desató una gran controversia en ese momento debido a los comportamientos problemáticos y las polémicas de Matty.

Sin embargo, solo un mes después de que surgieran los primeros informes sobre la relación, la pareja decidió separarse, y Taylor luego sugirió, a través de su música, que Matty la había ignorado.

Taylor empezó a salir con su actual prometido, Travis Kelce, al mes siguiente. Mientras tanto, Matty comenzó a salir con la modelo Gabbriette tres meses después de la ruptura, en septiembre de 2023. Se conocieron a través de su amiga en común, Charli XCX.

Breve inciso para apuntar que Charli XCX se casó recientemente con George Daniel, batería de The 1975, la banda de la que Matty es cantante. También cabe añadir que Matty y Gabbriette se comprometieron en junio de 2024, pero todavía no se han casado, y Taylor y Travis se comprometieron la semana pasada.

Gabbriette se enfrentó a una feroz reacción de los fans de Taylor tras comentar en el vídeo de Instagram, ahora eliminado, de la comediante Veronika Slowikowska. En el vídeo, Veronika interpretó su versión de cómo sonarían algunas de las canciones de The Life of a Showgirl con letras inventadas por ella.

Una de las canciones que Veronika parodia en el vídeo es la titulada Actually Romantic. La letra de su interpretación era completamente inofensiva, y se centraba principalmente en encontrar el romance en cosas mundanas, como comer pizza.

Al compartir su aprobación de la canción de Veronika, Gabbriette comentó en el reel: "Babe, graba de verdad algo romántico, por favor", lo que provocó la furia de los Swifties de todas partes.

Todo esto desató una serie de teorías de lo más locas dentro del mundo swiftie que vamos a intentar resumir. La principal es que existe el rumor de que la canción Actually Romantic podría estar dirigida a Charli XCX, ya que algunos piensan que su tema Sympathy Is a Knife, de su icónico disco Brat, contiene referencias a Taylor Swift.

Se cree que Sympathy Is a Knife trata sobre la inseguridad que sentía Charli respecto a Taylor cuando esta salía con Matty. Charli canta: "No quiero compartir este espacio / No quiero forzar una sonrisa / Esta chica despierta mis inseguridades / No sé si es real o si estoy perdiendo el control".

"No quiero verla entre bastidores en el concierto de mi novio / Cruzo los dedos, espero que rompan pronto", añade más adelante, y sentencia: "Porque ni siquiera podría ser ella si lo intentara. Soy lo opuesto, estoy del otro lado".

Esto ha dado lugar a la teoría de un fan swiftie de que Actually Romantic tratará sobre cómo la fijación de Charli por Taylor era "realmente romántica". Por eso, el hecho de que Gabbriette haya mencionado esa canción específicamente en su comentario ha causado tanto revuelo.

Probablemente solo sea una de esas teorías locas que circulan en el universo swiftie y que tanto gustan a sus fans. Sabiendo cómo se analizará cada letra y cada referencia en el nuevo disco de Taylor, tendremos que esperar a que salga para ver si hay algo de cierto en todo esto.