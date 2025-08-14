Ya tenemos fecha para The Life of A Showgirl, el nuevo disco de Taylor Swift, y comienzan circulan las primeras teorías

Taylor Swift ha activado una nueva etapa en su carrera. Ahora ha revelado que su nuevo disco, The Life of a Showgirl, saldrá a la venta el 3 de octubre de 2025, confirmando lo que muchos ya esperaban que sería el año decisivo de su era naranja. Esta entrega marca un giro estético inspirado en el cabaret europeo de los años veinte y treinta, con un enfoque visual tan cuidado que habla por sí mismo.

La portada del álbum, obra de los prestigiosos fotógrafos de moda Mert Alas y Marcus Piggott, muestra a Swift en una bañera vestida con un traje brillante, evocando el ritmo frenético y glamuroso que late tras cada actuación de su Eras Tour. Es una imagen potente, llena de narrativas visuales que remiten a esa dualidad entre espectáculo y vulnerabilidad.

En cuanto al contenido, el disco incluirá doce temas, entre ellos Elizabeth Taylor y One for the Money, y destaca por incluir una única colaboración con Sabrina Carpenter en el tema homónimo, el cual está dando lugar al portmanteau Taybrina entre sus seguidores. Esta elección ha desatado una ola de teorías: ¿será Carpenter un referente para Taylor en esta nueva era?

Para avivar aún más el misterio, Spotify ha lanzado una playlist relacionada titulada And, baby, that’s show business for you, con veintidós canciones que han sido interpretadas como guiños a mensajes ocultos o pistas tempranas sobre la experiencia creativa que nos espera.

Con el anuncio, las reservas en formato físico (vinilo, CD, cassette) ya están disponibles por tiempo limitado, lo que añade un elemento de urgencia a la anticipación colectiva. El 3 de octubre no solo será el día en que The Life of a Showgirl llegue al público, sino también el punto de partida de una era tan visual como sonora, con miles de teorías que enriquecerán cada fragmento del lanzamiento.