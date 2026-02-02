La terrible caída de Delaossa por un fallo de arnés durante su concierto en el Madrid Arena

Miles de personas acudieron este sábado al Movistar Arena de Madrid para presenciar una de las fechas más importantes de La Madrugá Tour, la gira con la que Delaossa promociona su último álbum, considerado su trabajo más personal y ambicioso. La puesta en escena, diseñada para llevar el espectáculo a límites visuales y emocionales, incluía un salto acrobático desde una estructura elevada a unos 20 metros de altura.

Durante la ejecución de este número, el arnés que debía asegurar el descenso del rapero falló parcialmente, provocando que Delaossa cayera de forma brusca al escenario ante la mirada atónita del público. Las cámaras de los asistentes captaron el instante en que el artista impactaba contra el suelo, lo que generó un silencio inmediato en el recinto. El rapero permaneció unos segundos tendido mientras su equipo técnico y el personal sanitario se acercaban para atenderle.

Según confirmaron fuentes de la organización, la caída causó al intérprete una dislocación en el hombro, además de contusiones en un costado. A pesar del dolor evidente, Delaossa logró incorporarse por su propio pie tras recibir una primera valoración médica, lo que fue recibido con un fuerte aplauso por parte de los asistentes.

El momento más emotivo se produjo cuando el artista regresó al escenario con el brazo en cabestrillo y continuó con el repertorio programado. "No me voy a ir sin terminar esto", declaró, provocando una ovación entusiasta que acompañó al rapero durante los siguientes temas.

Testigos del concierto destacaron que el fallo del arnés ocurrió en una de las secciones más visuales del montaje, donde la combinación de música y elementos escénicos de gran altura forma parte de la narrativa del espectáculo. Tras el incidente, el equipo técnico procedió a revisar la estructura para asegurar que no se produjeran nuevos riesgos durante el resto de la velada.

El gesto de Delaossa, persistiendo pese a la lesión, no solo fue un signo de determinación artística, sino que también reforzó la conexión con su público. La respuesta del público, que acompañó al artista con aplausos y vítores, subrayó el impacto emocional del momento y la solidaridad de quienes llenaron el estadio.

Tras el concierto, el propio rapero compartió en redes una imagen sentado en una silla de ruedas con el hombro en cabestrillo acompañada de un mensaje de agradecimiento: "Gracias Madrid, os quiero", confirmando así que su estado general, aunque dolorido, era estable.