The Corrs darán dos conciertos en España en verano de 2025, los primeros en más de 20 años

La noticia, confirmada por la organización, supone el retorno de los cuatro hermanos Corr después de un largo período de ausencia, pues hacía 27 años que no actuaban en la ciudad condal y 21 que no lo hacían en la capital española.

Las entradas estarán disponibles en la web oficial del festival Alma a partir de este próximo viernes, 13 de diciembre, a las 10:00 horas.

Fue en 1995 cuando Andrea (voz principal, piano), Sharon (violín, piano, voz), Caroline (batería, piano, voz) y Jim Corr (guitarra, piano, voz) publicaron su primer álbum conjunto, el recordado Forgiven, Not Forgotten, que los convirtió ya en una celebridad en muchos países, incluido España, gracias a su mezcla de sonidos celtas y pop-rock.

Después de despachar más de 40 millones de copias de sus álbumes, son una de las formaciones irlandesas más conocidas de todos los tiempos, con éxitos como Runaway, Only When I Sleep, What Can I Do?, So Young o Breathless.

Con proyectos en solitario de sus miembros durante las dos largas pausas a lo largo de su trayectoria, la última tras la salida de su hasta ahora último disco de estudio, 'Jupiter Calling' (2017), The Corrs volvieron a la actividad en 2022 para ofrecer conciertos en diversas partes del mundo.

Con su regreso a España, el grupo pasa a engrosar la oferta musical del festival Alma, rebautizado ahora como Alma Occident. Mientras que en Madrid se unen al primer nombre anunciado, el de Wilco, en Barcelona lo hará a otros nombres ya confirmados como los de Guitarricadelafuente, Zahara, Natalia Lacunza, Parov Stelar, G-5, Madness y, de nuevo, Wilco.