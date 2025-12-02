The Offspring, Amaia, Molotov y La M.O.D.A. se unen a Katy Perry en el Festival Río Babel 2026

El Festival Río Babel 2026 ya ha puesto en marcha su cuenta atrás con un primer avance de cartel que combina clásicos internacionales, nombres clave del pop español y apuestas que conectan América y España, la esencia del festival desde su nacimiento. La cita volverá al Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid los días 3, 4 y 5 de julio y, como gran sorpresa de esta edición, contará con el regreso a Madrid de Katy Perry como cabeza de cartel del cierre del Orgullo LGTBIQ+.

Entre los primeros nombres confirmados aparecen The Offspring, Amaia, La M.O.D.A., Molotov, Chambao, Caramelos de Cianuro, Iseo & Dodosound o Chiquita Movida, a los que se irán sumando más artistas en las próximas semanas.

Viernes 3 de julio: Amaia, La M.O.D.A. y Chambao

La jornada inaugural tendrá dos protagonistas muy esperados: Amaia y La M.O.D.A. La pamplonica ofrecerá en Río Babel su único concierto en Madrid de 2026 dentro de la gira de presentación de su tercer álbum "Si Abro Los Ojos No Es Real". Tras un exitoso tour de arenas, llega a la capital con su mezcla de intimidad, piano y pop emocional.

También subirán al escenario La M.O.D.A., que presentan su séptimo disco "San Felices", el trabajo que marca su regreso tras cuatro años de silencio y en el que colaboran Repion y Leiva.

La noche se completará con el 25 aniversario de Chambao, con La Mari repasando himnos como "Pokito a Poko", "Ahí estás tú" o "Duende del Sur", además de las propuestas de Machaka, LOUTA o el directo de Iseo & Dodosound, uno de los dúos más frescos del reggae-dub español.

Sábado 4 de julio: The Offspring, Molotov y más

El sábado será el día del rock. The Offspring regresan a España con su gira "SUPERCHARGED", un repaso a más de 40 millones de discos vendidos y clásicos como "The Kids Aren't Alright" o "Self Esteem".

Desde México, Molotov celebrará 30 años de carrera con un repertorio cargado de crítica social y temas icónicos como "Gimme The Power" o "Frijolero".

La jornada también contará con Caramelos de Cianuro, pioneros del rock venezolano; el nuevo proyecto de Rayden, Chiquita Movida; la mezcla entre cumbia y punk de Ilan Amores; la propuesta marimbera y explosiva de Son Rompe Pera; y el universo emocional de Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad.

Domingo 5 de julio: Katy Perry, La Casa Azul y Bomba Estéreo

El domingo cerrará la edición 2026 coincidiendo con el final del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid. Katy Perry encabezará una noche que promete convertirse en una celebración pop a gran escala. Le acompañarán Bomba Estéreo, La Casa Azul y artistas como Yami Safdie, YADAM o Tú Peleas Como una Vaca.

Un festival que crece sin perder identidad

Con nueve años de historia, Río Babel se consolida como uno de los encuentros musicales más vibrantes del verano madrileño. Más allá de los conciertos, el festival ofrece gastronomía internacional, áreas de descanso y un recinto cómodo, sostenible y accesible. El Auditorio Miguel Ríos cuenta con buena conexión en transporte público: la estación de metro Rivas Futura (Línea 9, Zona B1) y varias líneas de autobús facilitan la llegada al recinto, además del servicio de taxi y VTC durante todo el evento.