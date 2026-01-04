¿TikTok ayuda o hace daño a los artistas independientes? Un debate sobre la industria musical actual

Quien haya pasado unas horas en TikTok se habrá encontrado, sin duda, con unos cuantos vídeos que utilizaban un mismo audio musical. A veces, esos audios pertenecen a canciones de artistas mainstream muy conocidos; pero, en otros casos, corresponden a temas de artistas independientes que han conseguido hacerse un hueco de forma más o menos orgánica en las tendencias de esta red social. Muchos de ellos son también creadores de contenido dentro de la plataforma, y cuentan con una buena base de seguidores que los ha descubierto por ahí y que luego ha pasado a escuchar su música.

Pero, por supuesto, esta tiktok-ificación de los artistas independientes ha llevado a que la propia música mute para adaptarse a lo que suele tener más éxito en el formato de vídeo corto vertical. Las letras de las canciones se han vuelto cada vez más explícitas y agresivas, con el objetivo de que una parte de ella llame la atención y se convierta en un audio viral; y la mayor parte de los temas están compuestos de frases individuales impactantes, más que de narrativas completas. Esto ha limitado las posibilidades creativas de los artistas, y ha llevado a que muchos se centren más en enganchar al algoritmo que en crear música que les guste.

Además, la repetición infinita de estos audios virales ha llevado a que los estribillos tradicionales desaparezcan, ya que cualquier parte de la canción puede volverse viral; y a que, con ello, las canciones se acorten hasta, incluso, las duraciones inferiores a dos minutos, que son especialmente buenas para las plataformas de streaming de música, ya que favorecen la repetición de la reproducción.

En los últimos meses ha surgido, por ello, un movimiento contrario a este cambio en la forma de hacer música, que aboga por narrativas líricas más completas y por estructuras musicales que están prácticamente desaparecidas, como los puentes que conectan los dos últimos estribillos. ¡Habrá que ver quién gana finalmente la batalla!