La tiktoker Lucía de la Puerta anuncia su primer concierto en Madrid

Lucía de la Puerta, una de las voces emergentes más vibrantes del momento y creadora de contenido en TikTok con más de 3 millones de seguidores, anuncia su esperado concierto en la Sala Independance el próximo viernes 16 de enero de 2026. Tras un año de crecimiento meteórico, la artista se prepara para firmar una noche que ya se perfila como histórica dentro de su trayectoria musical.

Un directo que late con fuerza propia

Hace menos de un año, Lucía presentaba su álbum debut "A lo callao", un proyecto íntimo que traza un mapa emocional de su 2024 y que ha conectado de forma profunda con miles de oyentes. Varias de sus canciones lograron colarse en el Top 50 Viral de Spotify, impulsando su carrera más allá de lo esperado y consolidándola como una de las artistas emergentes más prometedoras del panorama actual.

Su propuesta musical construye un lenguaje propio, capaz de llegar al corazón de su público tanto desde la emoción más íntima como desde la energía de la pista de baile. Temas como "Si No Te Cuida" o "Aire" se han convertido en auténticos himnos para su comunidad, demostrando su versatilidad y su autenticidad sobre el escenario.

Un año de hitos y consolidación

El 2025 ha sido un año clave en su evolución artística. A su crecimiento imparable en plataformas digitales, donde destaca como una de las tiktokers musicales más influyentes del país, se suma su presencia en festivales y eventos de primer nivel como Arenal Sound, Bombastic o la Gira de LOS40, compartiendo escenario con artistas consolidados y reforzando su lugar dentro de la escena musical nacional.

Este concierto en Sala Independance, un espacio vibrante en pleno corazón de Madrid, no es una fecha más: representa el siguiente gran paso de una artista que ha demostrado no solo talento, sino una capacidad única para conectar con su audiencia. La organización prevé lleno total, y las entradas VIP se agotaron en menos de 20 minutos, reflejo de la expectación que rodea su nombre.

La noche promete un recorrido por los temas que han marcado esta etapa de su carrera, con un repertorio que abrazará desde los momentos más emotivos hasta los más efervescentes, en un formato ideal para vivir la música sin barreras: cercanía, intensidad y verdad.