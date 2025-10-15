Timbaland lanza una canción junto a una artista generada por inteligencia artificial y pone la industria musical patas arriba

El pasado 9 de octubre, Timbaland reveló públicamente a Tata Taktumi, una artista digital diseñada mediante tecnología de inteligencia artificial, a través del lanzamiento de Pulse × Glitch, un sencillo acompañado de un vídeo musical que combina estética futurista y elementos visuales generativos. El proyecto se presenta como un "artista híbrido", que define una colaboración entre creatividad humana y algoritmos.

En declaraciones realizadas en plataformas especializadas, Timbaland describió el proyecto como un experimento para explorar nuevas formas de expresión musical en la era de la IA. El video de Pulse × Glitch muestra a Tata Taktumi en entornos digitales, con efectos de glitch y visuales que distorsionan su figura, reforzando la idea de que se trata de una entidad construida más que de una intérprete orgánica.

La recepción del lanzamiento ha sido variada. Algunos medios celebran el carácter innovador del proyecto, mientras otros critican la falta de alma que le atribuyen a la música generada artificialmente. Una reseña de Vice calificó, muy acertadamente, el video como tan "sin alma como cabría esperarse", aludiendo a la distancia emocional que puede generar un producto concebido por algoritmos.

Desde el punto de vista técnico, Tata Taktumi parece tener voces sintetizadas inspiradas en modelos sonoros reales, con procesos de mezcla y producción supervisada por Timbaland mismo para asegurar calidad. La canción mezcla elementos de electrónica, glitch y R&B contemporáneo, con una instrumentación que juega entre lo digital y lo orgánico.

Este proyecto se suma a una creciente tendencia en la industria musical: la creación de artistas virtuales o generados por inteligencia artificial. Figuras como Hatsune Miku o proyectos como Yona ya han explorado esa frontera en distintos mercados. Sin embargo, la propuesta de Timbaland destaca por el hecho de contar con un productor reconocido que valida la idea detrás de Tata Taktumi como experimento legítimo.

El anuncio ha abierto ahora interrogantes sobre el futuro de los derechos de autor, la autenticidad artística y el valor percibido en la música creada con apoyo tecnológico. Para muchos, Pulse × Glitch no es solo un single nuevo, sino un indicio de hacia dónde puede moverse la industria en los próximos años.