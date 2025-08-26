Tiny Bubbles in Champagne: Taylor Swift anuncia una edición especial en vinilo para su nuevo álbum

Taylor Swift ha anunciado una nueva variante de vinilo a su campaña promocional para el álbum The Life of a Showgirl, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de octubre de 2025. La edición especial, denominada Tiny Bubbles in Champagne, estará disponible exclusivamente en su tienda oficial durante un periodo limitado de 48 horas.

Esta colección incluye dos ediciones visualmente impactantes: la Under Bright Lights Pearlescent y la Red Lipstick & Lace Transparent. Ambas reflejan el estilo brillante y glamuroso que caracteriza el contenido visual del álbum, con Swift luciendo maquillaje dramático, tocado de joyas y ambientación inspirada en las showgirls.

El vinilo Tiny Bubbles in Champagne se suma a otras ediciones limitadas ya lanzadas por la artista, como las series Shiny Bug y Baby, That’s Show Business, lo que subraya su enfoque multifacético en la experiencia de coleccionista.

El anuncio fue acompañando del lanzamiento del tema principal del álbum, que incluye una colaboración con Sabrina Carpenter. Los productores del proyecto son Taylor Swift junto a Max Martin y Shellback, retomando una alianza musical emblemática desde sus trabajos en Reputation.

Esta edición destaca por su llamativo diseño, acorde con la estética teatral del álbum. Además, su lanzamiento por tiempo limitado refuerza la estrategia de exclusividad y conexión directa con su base de seguidores.

En resumen, el vinilo Tiny Bubbles in Champagne representa otra pieza en la narrativa visual cuidadosamente orquestada alrededor de The Life of a Showgirl, que mezcla moda, narrativa personal y espectáculo escénico. La serie completa de variantes ya está disponible para preorder.