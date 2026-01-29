Todas las posibles referencias ocultas a Liam Payne en el nuevo videoclip de Harry Styles

El regreso de Harry Styles con "Aperture", primer adelanto de su nueva etapa creativa Kiss All The Time. Disco, Occasionally, sigue alimentando teorías entre sus fans. Si en un primer visionado el videoclip ya transmitía una sensación de soledad y angustia, un análisis más detallado apunta a interpretaciones que lo conectan directamente con la trágica muerte de Liam Payne.

Uno de los primeros elementos que ha llamado la atención es la localización. El videoclip está ambientado casi en su totalidad en un hotel, un espacio que los seguidores no han tardado en relacionar con otros lanzamientos recientes. Concretamente, el mismo edificio ha sido identificado como escenario de Birds of a Feather de Billie Eilish y de Priceless, la colaboración entre Maroon 5 y LISA. Una coincidencia que para muchos no es casual y que refuerza la idea de un lugar cargado de simbolismo dentro del imaginario pop reciente.

Los detalles pueden ser pura casualidad y podemos estar ante interpretaciones subjetivas pero todo el mundo está a la espera de como reaccionaran en sus nuevas canciones los ex miembros de One Direction a la muerte de Liam Payne. En esta entrevista con Apple Music sobre su nuevo disco Louis Tomlinson habla extensamiento sobre el tema y ahora son algunos fans los que están buscando significados ocultos en el video de Harry.

Empezando porquer todo se desarrollla en un hotel y Liam perdió la vida en uno. Styles se aloja en la habitación número 605, un detalle aparentemente menor que ha sido diseccionado al milímetro por los fans. El número real del edificio sería el 310, pero el 605 ha sido interpretado como una referencia indirecta. Algunos incluso han señalado la similitud fonética con la dirección del Hotel CasaSur, ubicado en la calle Costa Rica 6032, vinculándolo con teorías sobre la vida privada y los últimos días de Liam Payne.

Otro de los momentos más comentados es la bebida que aparece en varias escenas. Harry sostiene un vaso que muchos identifican como whisky, una elección que algunos fans relacionan con la bebida que encontraron en la habitación de Liam Payne. Otros apuntan a una lata, abriendo aún más el abanico de interpretaciones. En cualquier caso, el gesto ha sido leído como un guiño íntimo, casi doméstico, a los hábitos de su amigo.

Las llamadas a recepción funcionan como uno de los ejes narrativos del videoclip. Styles intenta comunicarse varias veces, pero nadie responde. La ausencia de respuesta ha sido interpretada como una metáfora de las llamadas de auxilio que no llegan a tiempo, reforzando la sensación de abandono y aislamiento. El artista está solo, encerrado en un espacio del que parece imposible escapar.

La tensión aumenta con la secuencia de persecución. Harry huye por los pasillos del hotel mientras es seguido por una figura masculina. Aquí las teorías se multiplican: algunos fans hablan de una persecución real, otros de una representación simbólica de los "demonios" que acosaban a Liam Payne. Detalles como la caída —en la que Styles no opone resistencia, no se resbala ni intenta protegerse con los brazos— han sido analizados como una posible alusión a una caída inevitable, sin posibilidad de reacción.

El videoclip se construye además con una estructura circular que refuerza la sensación de bucle. Nadie atiende sus llamadas, por lo que baja a recepción y no hay nadie. Comienza entonces la persecución, durante la cual se ignoran o se evaden las señales de salida. Cuando finalmente logra deshacerse del hombre que lo persigue, encuentra de nuevo al recepcionista y regresa a su habitación como si nada hubiera ocurrido. Solo después pasa por la salida del hotel, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿qué habría pasado si alguien hubiese respondido antes?

Como es habitual en Harry Styles, no hay confirmación oficial de ninguna de estas teorías. El cantante ha preferido no explicar el significado de Aperture, dejando que el videoclip funcione como un espejo emocional para el espectador.