Todo sobre el romántico viaje de Lola Índigo e IlloJuan a Canarias

Ayer ya comentamos que, unas semanas después de que Lola Índigo publicara la primera fotografía junto a IlloJuan —con la que parecía confirmar la relación entre ambos—, la artista había compartido un nuevo conjunto de imágenes tomadas durante su estancia en las Islas Canarias, donde la pareja ha disfrutado de unos días de descanso entre paisajes volcánicos, playas y lugares emblemáticos del archipiélago. Ahora, tenemos nuevas instantáneas de la pareja durante su escapada a las islas.

Las fotografías muestran a ambos en distintos escenarios de Lanzarote, como el Parque Nacional de Timanfaya o El Golfo, así como en La Graciosa, la isla más pequeña del archipiélago y conocida por sus playas tranquilas y aguas claras. En varias de las instantáneas se aprecia también el disfrute de la gastronomía canaria, con Lola Índigo degustando productos locales como las conocidas papas arrugadas, típicas de la región.

Además de fotografías individuales de la cantante y de IlloJuan por separado, destacan varias en las que ambos aparecen juntos, lo que ha dado lugar a numerosas reacciones en redes sociales. En las imágenes en pareja se les ve caminando por senderos naturales, posando en miradores o simplemente disfrutando del entorno, lo que muchos seguidores han interpretado como una muestra de complicidad y normalización de su relación pública.

Este viaje sigue a la primera confirmación tácita de su vínculo —publicada a finales de diciembre— que puso fin a meses de rumores alimentados por apariciones conjuntas y comentarios entre ambos. Desde entonces, Lola Índigo e IlloJuan han mostrado una presencia más abierta en sus redes sociales, aunque sin centrarse exclusivamente en su vida sentimental.

La elección de Lanzarote y La Graciosa como destino no es casual: ambas islas ofrecen un clima templado durante el invierno europeo, lo que permite actividades al aire libre como excursiones por paisajes volcánicos, baños en calas aisladas y recorridos por miradores naturales. Lugares como El Golfo o el Parque Nacional de Timanfaya se cuentan entre los puntos más visitados por turistas por su carácter distintivo y su belleza natural.

Aunque Lola Índigo no ha detallado la duración completa de su estancia en las islas, sí ha dejado constancia visual de gran parte de su itinerario, que ha incluido momentos de relax, naturaleza y ocio. Esta serie de publicaciones sigue reforzando la percepción de que, además de un viaje vacacional, se ha tratado de una escapada con significado personal para ambos protagonistas, que han compartido parte de su intimidad con sus seguidores de manera espontánea y sin la necesidad de dar más explicaciones.