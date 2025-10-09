Travis Kelce, obligado a hablar del significado de la canción Wood de Taylor Swift: Su hermano se burla de su 'secuoya'

Las swifties estaban esperando con ansias el nuevo episodio del pódcast New Heights, en el que Travis Kelce y su hermano Jason iban a hablar sobre el nuevo disco de Taylor Swift, The Life Of A Showgirl. Ambos comentaron el álbum en profundidad, compartiendo sus canciones favoritas, pero el mejor momento llegó cuando Jason lanzó la pregunta que todas las swifties del mundo estaban esperando.

Jason Kelce se encargó de hacer el “trabajo sucio” por todas las fans de Taylor: quiso saber qué opinaba la estrella de los Chiefs sobre Wood, una de las canciones del disco que más claramente parece estar escrita para él, con algunas referencias bastante explícitas sobre su persona.

"Es una canción genial", respondió Travis Kelce, aunque su hermano no se dio por satisfecho y continuó: "¿Te sientes arrogante con la canción Wood?".

"No... cualquier canción en la que, ya sabes, me mencione...", empezó a decir Travis antes de que Jason lo interrumpiera.

"Esa no es una canción cualquiera", replicó Jason. "Eres un tú muy específico".

Travis fingió no entender y trató de esquivar el tema: “Me encanta esa chica, ¿a qué te refieres?”.

Jason insistió, más directo: "Bueno, no eres solo tú. Es un apéndice. Es algo muy específico".

Travis puso cara de confusión antes de responder: "Creo que no entiendes la canción".

"¡Dios mío, Travis, vamos!", exclamó Jason entre risas, bromeando después con que el uso de la palabra secuoya por parte de Swift le parecía “bastante generoso”.

En cuanto al álbum en general, ambos hermanos fueron muy elogiosos, como era de esperar. "Lo ha vuelto a hacer", afirmó Travis. "Ha puesto al mundo patas arriba".

Jason hizo las preguntas adecuadas, pero Travis logró esquivarlas con habilidad. Y, por si alguien se lo pregunta, las dos canciones favoritas de Jason Kelce en el nuevo disco fueron Opalite —que también trata sobre su hermano menor, cuya piedra de nacimiento es el ópalo— y Eldest Daughter.