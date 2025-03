BB Trickz confiesa que ha gastado los 2 millones de euros de su contrato con Sony Music: "Tendría que haberme comprado una casa"

BB Trickz ha vuelto a sorprender con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. Durante una entrevista con Nil Ojeda, la artista reveló que ya ha gastado los dos millones de euros que recibió tras firmar su contrato con Sony Music y que, además, está cansada de la fama.

En la charla con el streamer, BB Trickz explicó que actualmente no está haciendo música y que su relación con la discográfica no es precisamente buena. "No me entiendo muy bien con el label, me han intentado putear. También estoy cansada de la fama", confesó, asegurando que no le dejan sacar música con la libertad que le gustaría.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la entrevista es lo que dijo sobre su contrato millonario con Sony Music. Según la cantante, los dos millones de euros que recibió ya han desaparecido: "Me lo he fumado. Los vídeos son caros, compro mucha ropa, viajo, compro vuelos a mis amigos, hoteles... Tendría que haber comprado una casa", admitió.

Sus palabras han generado un gran revuelo en redes sociales, donde muchos se han sorprendido por la rapidez con la que ha gastado semejante cantidad de dinero. Mientras algunos critican su falta de planificación, otros defienden que es su dinero y puede hacer con él lo que quiera.

Por ahora, el futuro musical de BB Trickz parece incierto. Con su relación con Sony Music en un punto complicado y su aparente desinterés por la industria, queda por ver si la artista decide retomar su carrera o si, por el contrario, se aleja de los focos. Lo único claro es que, una vez más, ha conseguido captar la atención de todos con sus declaraciones.