BB Trickz revela que ha perdido 1 millón de euros porque Sony la ha echado: "Creo que les volvía locos"

Desde que irrumpió en el panorama musical, no hay semana en la que BB Trickz no sea noticia por uno u otro motivo. Ahora no solo lo ha sido por el reciente lanzamiento de Méteme La Lengua, su último éxito en el que participa junto al artista mexicano Kevin AMF, sino también por sus declaraciones en La Resistencia durante el día de ayer.

Como ocurre con cualquiera invitado que acude al programa presentado por David Broncano, BB Trickz fue preguntada por cuánto dinero tiene en el banco. La respuesta de la rapera barcelonesa sorprendió a todo el mundo: "Te podría decir que he perdido un millón de euros". El motivo detrás de esta pérdida millonaria es que la artista ha sido despedida de Sony, la discográfica con la que ha estado firmada desde el inicio de su carrera.

"Me han echado de Sony porque creo que les volvía locos. Yo decía que quería sacar una canción mañana y ellos me decían que tenía que esperar tres semanas. Se han cansado. Es que trabajamos diferente. Ha sido mutuo", ha explicado la cantante. Desde luego, el de BB Trickz no es el primer caso que vemos de este tipo. Muchos artistas acostumbrados a decidir sobre sus propios tiempos, se dan de bruces contra los plazos y la rigidez creativa de las discográficas de toda la vida.

A pesar de esta experiencia agridulce, BB Trickz ha dado a entender a Broncano que está abierta a escuchar propuestas de otras discográficas. De hecho, no nos extrañaría que alguna que otra llame a su puerta, ya que, te guste más o menos, hay algo que está claro: BB Trickz es, ahora mismo, una de las artistas más virales de España. En su mano está si decide apostar por su libertad creativa o volver a cobijarse bajo el ala de una discográfica.