Bb trickz y Depresión Sonora publican por sorpresa un EP conjunto de tres canciones

Bb trickz y Depresión Sonora han lanzado un EP colaborativo de tres temas que llega apenas unas semanas después del anterior trabajo en solitario de la artista, lechita. El lanzamiento, que no fue anunciado previamente, reúne composiciones producidas y escritas conjuntamente por ambos y está disponible en plataformas digitales desde el pasado fin de semana.

El proyecto incluye los temas Soy Lo Peor, Todo Da Igual y Es Verano y Qué. En ellos, ambos artistas comparten protagonismo tanto en la interpretación como en la composición, alternando versos y estrofas en los que se aprecian sus respectivas identidades musicales. Depresión Sonora aporta la producción, parte de la voz y el diseño sonoro del EP, mientras que Bb trickz firma sus propias líneas vocales.

El primer tema, Soy Lo Peor, es quizás en el que mejor funciona la química de ambos artistas, pertenecientes a universos sonoros en principios alejados. Los otros dos temas mantienen un tono similar, con arreglos que comparten texturas e intenciones, y estructuras breves.

La colaboración entre ambos artistas ha generado una amplia respuesta en redes sociales, donde seguidores de ambos han comentado el inesperado encuentro entre dos estilos distintos dentro del panorama musical español. El lanzamiento se suma a una serie de proyectos colaborativos recientes en la música urbana nacional, donde la mezcla de géneros y registros se ha convertido en una práctica cada vez más habitual.

Con este trabajo, Bb trickz y Depresión Sonora amplían sus respectivos repertorios y refuerzan su presencia en la escena independiente, explorando nuevos formatos y colaboraciones dentro del circuito alternativo.