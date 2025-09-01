Bb Trickz pide disculpas públicas a Bad Gyal y Yung Beef tras lo ocurrido en Riverland

Bb Trickz, joven rapera española, ha emitido un comunicado en vídeo para expresar sus disculpas públicas. La artista ha reconocido que ha cometido "niñatadas" e "inmaduridades" (según sus palabras) durante su trayectoria, y lamenta las declaraciones hechas sin pensar en sus consecuencias reales.

La cantante comienza explicando que los hechos vividos durante el Riverland Fest —donde interrumpió el concierto de Metrika y le arrebató el micrófono— le llevaron a reflexionar profundamente. A partir de ese momento decidió dirigirse a aquellos con quienes había tenido roces, en un acto que ella misma califica como una versión más madura de sí misma: BB Trickz 2.0.

Entre las disculpas, destacan las dirigidas a Bad Gyal. En un pasado enfrentamiento durante una fiesta en Nueva York, Bb Trickz se atrevió a criticar el baile de su colega artística. Ahora admite que no tiene autoridad para valorar su forma de bailar y que esa valoración debería pertenecer únicamente a Bad Gyal y sus seguidores.

Otro destinatario de sus disculpas es Yung Beef. En su canción Ah! de 2023, Bb Trickz incluyó una línea ofensiva relacionada con su salud. Reconoce que hablar sobre enfermedades ajenas fue inadecuado y añade, con autocrítica, que no tuvo la decencia de presentarse en el Infierno Festival.

También ha pedido perdón a la influencer mexicana Yeri Mua, con quien colaboró en la canción Maldita. Bb Trickz lamenta no haber promocionado adecuadamente la canción tras su lanzamiento.

Finalmente, admite que sus opiniones políticas fueron precipitas y poco fundamentadas. Reconoce no haber entendido bien la diferencia entre derechas e izquierdas, y pide disculpas por esos comentarios fuera de lugar. ¿Veremos, pues, una nueva versión de Bb Trickz a partir de ahora? Tendremos que esperar para comprobarlo.