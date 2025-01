¿Es Turista de Bad Bunny un guiño a su relación con Kendall Jenner? Los fans especulan sobre la canción del puertorriqueño

Bad Bunny ha vuelto a encender el debate entre sus seguidores con una de las canciones más comentadas de su nuevo disco, Debí Tirar Más Fotos. El tema en cuestión, titulado Turista, ha llevado a muchos a pensar que el puertorriqueño se refiere a su relación pasada con la modelo Kendall Jenner.

En una entrevista con Chente, el artista explicó cómo surgió la canción sin confirmar ni desmentir los rumores: "No he hablado de los temas ni he lanzado vídeos para que la gente saque sus propias conclusiones y sienta la canción como la quiera sentir", afirmó. Añadió que escribió Turista en un momento en el que se sentía triste y con muchas cosas en mente.

La metáfora central de la canción compara una relación amorosa con la experiencia de un turista en un país extranjero. Según Benito, mientras conducía, observaba a turistas estadounidenses disfrutando de las vacaciones y reflexionaba sobre cómo solo ven los aspectos positivos y divertidos del lugar que visitan, sin enfrentarse a los desafíos o las realidades menos agradables. A veces, dice el cantante, una relación de pareja es como la de un turista con el país al que va de vacaciones: solo ve las cosas buenas y la diversión, y no el reverso oscuro.

Aunque Bad Bunny no mencionó nombres, los fans no han tardado en conectar esta reflexión con su pasado romance con Kendall Jenner, con quien se le relacionó durante bastante tiempo. Las redes sociales han estallado con debates y teorías sobre si Turista es una crítica sutil o un retrato honesto de esa relación. Sin embargo, algunos creen que, por el contrario, la canción de DtMF que habla de Kendall es El Clúb, el que fuera el primer single de este disco. Otros también opinan que no es Kendall el foco de las nuevas canciones de Benito, sino Gabriela, su ex de toda la vida. Sea como sea, lo cierto es que seguramente no sepamos la verdad.

Mientras las especulaciones crecen, el cantante parece cómodo con el misterio que rodea a sus letras. La estrategia de no aclarar sus intenciones ha permitido que sus fans encuentren significados personales en su música, reforzando su conexión con su audiencia. Una cosa es segura: Turista ya se ha convertido en uno de los temas más comentados de este nuevo capítulo en la carrera del Conejo Malo.