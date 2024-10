La última foto que Liam Payne subió a Instagram fue con los miembros de One Direction por este triste motivo

El mundo de la música está de luto tras conocerse la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, a los 31 años. El cantante británico falleció en Buenos Aires tras caer, presuntamente, desde un tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo. Las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no se han esclarecido, pero su pérdida ha conmocionado a fans de todo el mundo.

A medida que la noticia de su muerte se difundía, los seguidores de Payne no tardaron en inundar su última publicación de Instagram con mensajes de tristeza y homenajes. En la imagen, publicada el pasado 29 de mayo, el cantante recordaba al director Morgan Spurlock, quien había trabajado con One Direction en el documental This Is Us. La foto, que muestra a Payne junto a sus compañeros de banda Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, ahora cobra un nuevo y profundo significado para los fans.

"Descansa en paz, Morgan Spurlock, fue un placer trabajar contigo", escribió Liam en aquella publicación. Paradójicamente, esta despedida ha sido la última que compartió con sus seguidores en Instagram. La imagen ha sido inundada por mensajes de fans que, destrozados, expresan su incredulidad ante la noticia: "Dime que no es verdad", "Por favor, no me digan que falleció", son algunos de los miles de comentarios que pueden leerse.

Además de la foto en Instagram, Payne había compartido en Snapchat momentos de su estancia en Argentina, donde disfrutaba de unos días libres junto a su novia, Kate Cassidy. Horas antes de su muerte, publicó un mensaje que ahora resuena con tristeza entre sus seguidores: "Feliz de tener algún tiempo libre".

Los fans de One Direction, una de las boybands más exitosas de la pasada década, están desolados. A la espera de que los excompañeros de Liam se pronuncien sobre su muerte, la última foto del cantante junto a ellos se ha convertido en un símbolo de nostalgia y tristeza, recordando los días dorados de la banda y la huella indeleble que dejó en la cultura pop.