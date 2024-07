¿Ha usado Anuel AA un doble? Su actuación en Zaragoza desata todos los rumores

Catorce mil personas llenaban el recinto del Reggaetón Beach Festival en Zaragoza para ver Anuel AA. Los miles de fanáticos corearon sus éxitos y disfrutaron de una producción impresionante. Sin embargo, su espectáculo estuvo empañado por unos extraños rumores ¿era Anuel realmente el que estaba actuando?

Durante y después del concierto, los fans especularon sobre la posibilidad de que el artista utilizara un doble, por ciertos detalles que parecían no encajar con el aspecto y comportamiento habitual del reggaetonero. Esto ha llegado a TikTok, donde usuarios como Alba García comenzaron a extender esta teoría.

El concierto ya comenzaba con algunos problemas cuando llegó 45 minutos tarde al escenario, además, también hubo duras críticas sobre cómo cantaba las canciones cortando las partes más míticas y dejando fuera mucho de sus icónicos temas. Todo esto avivó más el rumor de que el Anuel que estaban viendo no era el real.

Los que apuestan por la teoría del doble de Anuel señalan que la voz del cantante sonaba ligeramente diferente. Además, dicen que el mítico tatuaje que lleva Anuel en la cara apenas se ve, pero esto puede ser porque a actuó muy tapado.

La posible utilización de un doble ha dejado a los seguidores de Anuel divididos. Algunos defienden la autenticidad del concierto, sugiriendo que cualquier diferencia percibida podría deberse simplemente a cambios en el estilo del artista. Otros se sienten engañados y exigen una explicación clara y definitiva.

La publicación del propio festival donde aparecía una foto de la actuación de Anuel AA se llenó de quejas de los asistentes: "No tenía ni la voz de Anuel, ni los tatuajes e iba todo tapado". Otros decían: "¿Y el Anuel real pa' cuándo?". Todo esto ha recibido la respuesta contundente y un tanto ácida del festival: "En serio, tengo que hablar con mi jefe para que aumente la edad de acceso". También comenta: "Quizá no os dais cuenta, pero no hacéis gracia ni sois divertidos".

El rumor sigue creciendo a pesar de que el festival lo haya negado, ahora los seguidores de Anuel estarán atentos a sus próximas apariciones y actuaciones, ¿llegará el cantante a desmentirlo?