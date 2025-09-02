Los usuarios de Spotify estallan por la injustificada subida de precios de la plataforma

La plataforma de música en streaming Spotify comunicó recientemente a sus suscriptores que a partir del mes de octubre entrará en vigor una subida en las tarifas de sus planes Premium. En el caso del plan Familiar, el precio pasará de 17,99 a 20,99 euros al mes. La empresa justificó el incremento asegurando que se debe a la necesidad de seguir innovando en sus productos y funciones y garantizar la mejor experiencia posible para los usuarios.

Sin embargo, el anuncio no ha sido recibido con entusiasmo. En la red social X, muchos suscriptores manifestaron su malestar ante la subida de precios, criticando tanto el momento como la falta de novedades que acompañen al aumento. "Yo en cuanto termine mi carrera universitaria me cambio a Apple Music, te lo digo", señaló una usuaria. Otro añadió: "Sí, y el Premium Duo de 14,99 a 16,99, y sin ninguna mejora ni nada. Aunque sea que se inventen que le puedes poner el color que quieras o algo, jajaja, no así por la cara".

El descontento no se limitó a la comparación entre planes. Varios usuarios destacaron que este tipo de incrementos se repiten en otras plataformas de entretenimiento. "Joder, cuando menos miras te meten el palazo del año, así con todas las plataformas de música, cine, series…", lamentó.

Spotify, que cuenta con más de 600 millones de usuarios activos en todo el mundo, atraviesa un momento clave en su estrategia de negocio, en el que busca consolidar su liderazgo en el mercado frente a competidores como Apple Music, Amazon Music y YouTube Music. No obstante, la decisión de aumentar las tarifas ha puesto de manifiesto el creciente malestar entre los consumidores, que cada vez muestran mayor sensibilidad hacia la subida de precios en servicios digitales.

Por el momento, la compañía no ha anunciado si incluirá nuevas funciones o mejoras específicas que acompañen el encarecimiento, lo que mantiene abierta la discusión sobre el impacto que tendrá este cambio en la fidelidad de sus suscriptores.