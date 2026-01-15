Una versión generada por IA de la canción Papaoutai de Stromae es la canción más viral en Spotify

Cada vez está más claro que estamos viviendo en la era de la inteligencia artificial y todavía no sabemos qué consecuencias va a tener ni hacia dónde va a acabar todo esto. Basta con abrir cualquier red social para encontrarte con numerosas imágenes y vídeos generados con IA.

Uno de los problemas llega cuando usamos la IA para hacer algo creativo como la música. Es ahí donde el debate está completamente encendido y donde existen muchas barreras éticas que no se están respetando o que incluso se están redefiniendo.

Una cosa es que alguien se ayude de la IA para crear una canción original, algo que tampoco está del todo bien en mi opinión, y otra muy distinta es que se hagan canciones y versiones generadas enteramente por IA utilizando a artistas de carne y hueso.

Me refiero, por ejemplo, a lanzar una supuesta nueva canción de Bad Bunny con Bad Gyal que es completamente falsa, o a lo que ha pasado ahora con Papaoutai de Stromae gracias a la permisividad de Spotify con la IA.

Una versión de la canción ha alcanzado una de las posiciones más altas en la lista Global de Spotify, situándose en el puesto 168 con 1,29 millones de streams. La versión creada por IA, subida por los artistas Chill77 y Unjaps, es además, en el momento de publicar esta noticia, la canción viral número uno en la plataforma.

Los 50 más virales: Global de Spotify | Spotify

La original es quizá la canción más conocida y poderosa de la carrera del cantante belga. Papaoutai es un tema de estilo house que Stromae lanzó en 2013, con influencias pop y ritmos africanos como la rumba congoleña, que se entrelazan de forma notable en el primer verso. En la canción, Stromae narra la ausencia paterna que él mismo experimentó, ya que su padre, de etnia tutsi, fue asesinado durante el genocidio de Ruanda. El propio artista declaró en una entrevista para el periódico Libération que lloró mientras escribía la canción, reconociendo que "tal vez fue en parte por la experiencia personal".

Volviendo al debate, recientemente Bandcamp ha prohibido la música generada por IA, reforzando su apuesta por la creatividad humana, algo que otras plataformas como Spotify deberían plantearse muy seriamente.

Según la nueva política, Bandcamp no permitirá ninguna obra creada "total o parcialmente de forma sustancial" mediante inteligencia artificial. Además, el uso de estas tecnologías para imitar a artistas concretos o reproducir estilos claramente reconocibles queda estrictamente prohibido, en coherencia con las normas ya vigentes contra la suplantación de identidad y la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.