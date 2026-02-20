Viña Rock se desmarca de KKR y corta lazos con el fondo israelí

Buenas noticias finalmente para todos los fans del legendario festival Viña Rock que se encontraba viviendo sus peores momentos y en total suspense. Finalmente la empresa que gestiona el Festival Viña Rock de Villarrobledo (Albacete) ha registrado un cambio en su accionariado y se ha desvinculado del fondo israelí KKR, una relación por la que numerosos artistas renunciaron a estar en la edición de este año 2026.

La empresa Reacción Rock Villarrobledo, que gestiona el Viña Rock, ha cambiado su accionariado con la entrada de Orange Alive, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Villarrobledo, que han indicado que en los próximos días se explicarán todos los detalles de esta operación.

El Ayuntamiento ha confiado en que la edición de este año, que tendrá lugar del 30 de abril al 2 de mayo, vuelva ser un éxito de público y artistas, como ha venido siendo el festival.

Diversos festivales de música en España han sido objeto de polémica por su relación con el fondo de inversión israelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR), señalado por tener intereses en proyectos inmobiliarios en los territorios palestinos ocupados.

Entre los eventos afectados se encuentran el Sónar de Barcelona, Tsunami Xixón en Gijón, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), el Arenal Sound de Burriana, el Resurrection Fest en Galicia y el Madrid Salvaje en Torrejón de Ardoz.

Bandas y artistas como Love of Lesbian, Gigatron, Crossed, Tremenda Jauría, Judeline, La Élite, Califato 3/4, Camellos y Samantha Hudson, el puertorriqueño Residente o La Fúmiga se retiraron de los carteles de estas citas musicales.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaró en 2025 que el fondo de inversión KKR “no es bienvenido” en España y expresó su preocupación por su “penetración” en festivales de música nacionales.