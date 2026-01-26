Yung Beef recupera por sorpresa la voz de Rosalía en Perdiendo la fe, un guiño la amistad que les une

Yung Beef ha lanzado Perdiendo la fe como una nueva pieza dentro de un repertorio caracterizado por el tono confesional y la mirada crítica hacia su entorno. En la canción, el artista granadino aborda cuestiones como la identidad, la presión del éxito y la relación con la industria musical, apoyándose en una letra directa que refuerza su imagen de figura central y singular dentro del panorama del trap español.

El tema avanza sobre una base sobria y deja espacio a versos en los que el rapero reflexiona sobre su recorrido vital y profesional. "No paro de buscarme" o la referencia a un "demonio" que está "llamando" funcionan como ejes de un discurso que se mueve entre la vulnerabilidad y la afirmación personal. El lenguaje explícito y las alusiones culturales forman parte de un estilo que Yung Beef ha mantenido de forma coherente desde sus primeros trabajos.

Uno de los momentos más comentados de Perdiendo la fe llega en su tramo final, cuando aparece la voz de Rosalía. No se trata de una colaboración musical al uso ni de una grabación reciente, sino de un fragmento hablado extraído de una conversación grabada en 2019 para el proyecto Mixtape. En ese contexto, la artista reflexionaba sobre la figura de Yung Beef y su lugar en la música urbana.

El audio recuperado incluye una valoración clara: "Tú puedes compartir o no su visión. Te puede gustar su música o no. Pero hay algo que es innegable. Y es que él es puro". La intervención se sitúa justo antes de uno de los versos clave del tema, reforzando el mensaje que el rapero articula en torno a la idea de autenticidad.

La presencia de Rosalía remite también a una etapa concreta de ambos artistas. Durante la década de 2010, compartieron escenarios y formaron parte de la misma escena urbana en Barcelona, cuando sus carreras aún estaban lejos de la dimensión internacional que alcanzarían después. La inclusión de este fragmento funciona así como un gesto de memoria y continuidad, que conecta el presente creativo de Yung Beef con sus orígenes y con una relación artística que marcó sus primeros años en la música.