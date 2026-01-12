Zara Larsson arremete contra el gobierno de Donald Trump: "Odio al ICE"

Zara Larsson ha vuelto a situarse en el centro de una importante polémica tras una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en las que expresa una crítica explícita hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como ICE. Las declaraciones de la artista se dieron en un contexto de creciente tensión en el país norteamericano tras varios incidentes que han generado protestas y debate público sobre el rol de esa agencia.

La cantante no se limitó a una crítica general, sino que en varias historias de Instagram manifestó su rechazo a ICE con un lenguaje directo, llegando a afirmar: "Odio al ICE". Larsson acompañó ese rechazo con una lista de colectivos y causas que, según dijo, apoya, incluyendo inmigrantes, personas racializadas o trans y temas como la asistencia social y el acceso a derechos reproductivos.

Una parte central de su mensaje respondió a cuestionamientos que había recibido tras afirmar que "ama a criminales". La artista explicó que esa frase estaba vinculada a una vivencia personal: su pareja, el bailarín Lamin Holmén, no puede entrar a Estados Unidos debido a una antigua condena por posesión de cannabis, a pesar de que esa infracción no violenta ha caducado formalmente en sus antecedentes. Larsson subrayó así lo que considera una incoherencia del sistema migratorio estadounidense.

Además, la sueca se manifestó en contra de la criminalización de delitos no violentos y señaló que, a su juicio, este tipo de políticas afecta de forma desproporcionada a comunidades negras y latinas. En ese sentido, afirmó que, en su opinión, varios agentes de ICE ejercen prácticas "violentas y abusivas", lo que ha generado comentarios enfrentados tanto de apoyo como de crítica en redes sociales.

Las declaraciones de Larsson se producen en medio de un debate más amplio en Estados Unidos sobre las funciones de ICE y la justicia migratoria, intensificado recientemente por la muerte de una activista en Minneapolis a manos de un agente de esa agencia. La artista no fue la única figura pública en pronunciarse, pero sí una de las más directas al entrelazar su postura con una experiencia personal y una crítica más amplia al sistema.

La reacción en internet ha sido variada: mientras algunos usuarios respaldan su postura y agradecen su visibilidad sobre temas sociales, otros cuestionan su manera de expresarse y advierten sobre los riesgos de simplificar procesos legales complejos. En cualquier caso, las publicaciones de Zara Larsson han contribuido a mantener el foco mediático sobre una cuestión sensible en la política y la sociedad estadounidense.