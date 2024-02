AriGameplays responde a los comentarios de odio que ha recibido tras el fallecimiento de la hermana de Juan S. Guarnizo

Recibir la noticia del fallecimiento de un ser querido es siempre una de las cosas más desgarradoras que uno puede escuchar, ya que, aunque uno intente prepararse emocionalmente para estas pérdidas, siguen siendo una de las noticias más dolorosas que uno puede recibir. Y esto es precisamente lo que le ocurrió hace apenas unos días a Juan S. Guarnizo, quien confesó a través de sus redes que iba a tener que viajar de urgencia a Colombia porque su familia acababa de descubrir que su hermana había fallecido.

Pero, pese a que compartió esta noticia en sus redes, el streamer optó por desactivar los comentarios de esta publicación, ya que explicó que, por respeto a su familia, no quería que esta noticia girara en torno a él. Por ello, aclaró que solo hizo este comunicado para que su comunidad no se preocupara por él al ver que desaparecía de las redes sin previo aviso.

A raíz de esto, tanto Juan S. Guarnizo como AriGameplays viajaron a Colombia para estar junto a su familia y despedirse de la hermana del colombiano. Pero, tristemente, esta triste noticia terminó provocando una nueva oleada de odio hacia la mexicana, a quien las redes criticaron por subir una foto a Instagram después del fallecimiento de la hermana de Guarnizo. Debido a ello, AriGameplays ha querido lanzar un comunicado para aclarar esta situación, momento en el que ha remarcado que no es algo que ella hiciera de forma premeditada, sino que se trataba de una publicación que estaba programada.

Esto es algo que ella sabía que podía dar problemas en las redes, motivo por el que había borrado esta misma publicación de Twitter, pero, debido a que no utiliza Instagram de forma tan regular, se olvidó de borrarla de esta otra red social. Cuando las redes comenzaron a criticarla, muchos ya sospecharon que esto debía ser lo que había pasado, pero esto no consiguió frenar a los haters en su momento. Afortunadamente, tanto su familia como la de Juan S. Guarnizo saben que esto no es algo que ella haría con mala intención y entienden que las redes son su trabajo, motivo por el que su suegra ha salido en su defensa, momento en el que ha asegurado que ella es "una bendición" para ellos y que es "luz" en sus vidas.

Sin duda, esta situación debe ser especialmente dolorosa tanto para ambos streamers como para los familiares, y los comentarios de odio solo lo harán peor, por lo que esperemos que puedan ignorarlos y seguir apoyándose en su familia en estos momentos tan complicados.