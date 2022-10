Arta: de fingir su muerte a resucitar entre polémicas y frivolidades

El dicho ese de "vivimos una simulación" tiene más sentido que nunca cuando nos referimos a youtubers del estilo de Artagame, Arta para los amigos. De origen ruso pero afincado desde hace años en España, su contenido siempre ha tenido ese tufillo a engaño y vida simulada, pero la última semana ha cruzado unos límites, para muchos, inaceptables.

Pongamos en contexto: nacido en Moscú hace poco más de 18 años, el youtuber empezó como especialista en Fortnite pero los disparos de aquel juego pronto se le quedaron cortos. La competencia era muy grande y sus vídeos (en algunos jugaba bajo la identidad de "El Hombre Ano") no eran especialmente originales, así que dio el salto a una curiosa mezcla de IRL ("he suspendido todas") con baits absurdos ("me cuelo ilegalmente en casa de un youtuber"). Y ahí empezó el tono frívolo de su carrera.

Entre su interpretación de la crisis del coronavirus y los últimos vídeos donde, agárrate, insinuaba haberse alistado a la guerra de Ucrania. Eso, sí, cada clip en el que tocaba temas serios de manera muy poco seria llevan el siguiente descargo de responsabilidad: "Los actos/hechos contados y realizados en el video no coinciden al 100% con la realidad, el personaje de Arta exagera las cosas que pasan en su vida ficticia". Acabáramos.

Que no distinga entre actos y hechos es un buen recordatorio de que Arta apenas acaba de rebasar la mayoría de edad pese a retratarse junto a Ferraris que no puede conducir legalmente. "Cualquier acto es actuado [really?] y con la intención de entretener a los espectadores que lo ven, no hay segundo transfondo. No imitar las acciones en casa". En fin, mira este vídeo a ver qué te parece:

Más allá de la calidad de sus vídeos y de la gente que lo rodea en su "vida ficticia" hay una línea en la que se ha resbalado en los últimos días: simular su muerte. Lo de simular va en cursiva porque estaba claro, para cualquier persona mayor de 10 años, que era una trola. ¿El problema? Que Arta saca habitualmente en sus vídeos a menores de esa edad, a los que llama "hijos".

"Un padre con un mínimo de ética no permitiría a un niño que viera tus contenidos", suelta un muy crítico RickyEdit. El streamer / creador de memes se ha convertido en azote de 'colegas de profesión' con moralidad dudosa, y acribilla al ruso (cuyo lema es "Vive al máximo") en un directo analizando las ¿disculpas? de Arta por su muerte fake.

Que pida perdón (no lo hace explícitamente) entre música sentimental y "pruebas" pixeladas no ayuda a que nos creamos la versión de Arta. Pero recuerda: "Cualquier acto es actuado y con la intención de entretener a los espectadores". Así se puede justificar cualquier cosa.