Así es Ghost Player, la polémica IA de Sony que promete ayudarte a avanzar en los videojuegos

Sony aprovechó su presencia en el CES 2026 para mostrar algunas de sus principales líneas de desarrollo tecnológico, entre las que destacó Ghost Player, un sistema de inteligencia artificial diseñado específicamente para videojuegos de PlayStation. Se trata de una herramienta que permitirá a la IA tomar el control del juego en lugar del usuario cuando este lo considere necesario, con el objetivo de superar fases especialmente complejas o tareas repetitivas.

Según explicó la propia compañía, Ghost Player funcionará como un asistente dinámico que alternará el control con el jugador. La activación será completamente voluntaria y podrá realizarse en cualquier momento de la partida. Una vez activada, la IA analizará el entorno del juego, sus mecánicas y el estilo de juego previo del usuario para decidir la mejor estrategia posible y avanzar en el progreso.

El sistema no está pensado para completar un videojuego de principio a fin sin intervención humana, sino para desbloquear situaciones concretas. Ghost Player permanecerá activo hasta que se supere el obstáculo, se complete la tarea específica o el propio jugador decida retomar el control manual. Desde Sony insisten en que la herramienta busca reducir la frustración sin eliminar la implicación del usuario.

No es la primera vez que la compañía japonesa plantea una idea de este tipo. Desde hace varios años existen registros y patentes relacionadas con el uso de IA como apoyo en videojuegos para un solo jugador, aunque hasta ahora no se había materializado en una presentación pública tan clara. El anuncio confirma que el proyecto sigue en desarrollo y que su implementación aún llevará tiempo.

Uno de los puntos que Sony ha querido subrayar es que Ghost Player estará limitado a títulos para un solo jugador. La compañía descarta su uso en juegos multijugador competitivos o cooperativos, con el fin de no alterar el equilibrio ni la experiencia compartida entre usuarios.

La propuesta ha abierto un intenso debate en la comunidad. Mientras algunos jugadores celebran una herramienta que puede hacer más accesibles ciertos títulos, otros cuestionan si este tipo de sistemas diluye el reto y la esencia del videojuego. Por ahora, Ghost Player representa una apuesta clara de Sony por integrar la inteligencia artificial de forma activa en la experiencia de juego, aunque su impacto real dependerá de cómo y cuándo llegue a los mandos.