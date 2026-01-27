Así es UpScrolled, la app australiana que busca competir con Instagram y TikTok

En las últimas semanas, UpScrolled ha emergido como una de las apps de mayor crecimiento en las categorías sociales de las tiendas de aplicaciones móviles, alcanzando posiciones destacadas en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La herramienta combina funcionalidades similares a las de Instagram y TikTok —permitiendo compartir fotos, vídeos e incluso publicaciones de texto— pero apuesta por estructuras de contenido menos dependientes de algoritmos que prioricen la autenticidad y la cronología de las publicaciones.

La plataforma fue lanzada en junio de 2025 por Issam Hijazi, un tecnólogo palestino-jordano-australiano con experiencia en grandes empresas tecnológicas. Según la información oficial, UpScrolled se desarrolló con la visión de ofrecer a los usuarios un espacio donde las publicaciones no se vean filtradas o manipuladas por algoritmos complejos que determinen qué contenidos ver primero. En su lugar, la app propone un sistema de feed cronológico para las cuentas que se siguen, junto con una sección de descubrimiento donde las publicaciones pueden subir de visibilidad por interacción y otros factores más transparentes.

El auge reciente de UpScrolled coincide con un contexto de inquietud entre parte de los usuarios de redes sociales tradicionales, especialmente tras el cambio de propiedad de TikTok en Estados Unidos y algunas interrupciones reportadas en su servicio. Estas circunstancias han empujado a usuarios a buscar alternativas que perciben como más abiertas o menos controladas por grandes corporaciones tecnológicas.

El crecimiento de la aplicación también ha generado desafíos operativos. La demanda de nuevos registros y descargas ha sido tan elevada que, en ocasiones, los servidores han experimentado dificultades para mantener el servicio estable. La empresa ha reconocido estos problemas y ha trabajado para escalarlos y dar respuesta al volumen de tráfico.

Aunque aún es pronto para saber si UpScrolled podrá consolidarse frente a gigantes como Instagram o TikTok, su rápido ascenso en los rankings de aplicaciones refleja una posible reconfiguración del apetito del público por experiencias más centradas en las conexiones personales y menos en métricas algorítmicas opacas.