El aterrador testimonio de Valentina Gilabert: la modelo cuenta fue estar en coma tras las puñaladas que le dio Marianne Gonzaga

El caso que hace unos meses sacudió a México vuelve a estar en el centro de la conversación. Tanto la víctima, Valentina Gilabert, como la agresora, Marianne Gonzaga, han decidido hablar públicamente sobre lo ocurrido. La modelo mexicana compartió en un video su experiencia tras haber estado en coma inducido durante cinco días, mientras que Gonzaga difundió otro material en el que narró su paso por prisión y ofreció disculpas.

El ataque que casi le cuesta la vida a Valentina

La madrugada del 5 de febrero, Gilabert fue brutalmente atacada con un cuchillo por su entonces amiga Marianne Gonzaga, quien le propinó al menos quince puñaladas. El ataque, presuntamente motivado por un episodio de celos, la dejó al borde de la muerte y la mantuvo hospitalizada durante semanas.

Para salvarle la vida, los médicos tuvieron que inducirla a un coma debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en pulmones, costillas, tráquea y otras partes del cuerpo. Por su parte Gonzaga fue detenida y pasó una temporada en prisión preventiva, acusada de intento de feminicidio.

El relato de Valentina de lo que vivió en el hospital

Ya recuperada y fuera de peligro, Valentina decidió compartir en redes sociales cómo vivió ese trance entre la vida y la muerte. En su testimonio explicó que lo más difícil no fue el coma en sí, sino el despertar: "Lo más fuerte fue despertar del coma y entrar a la realidad. Yo pensé que habían pasado ocho o diez horas, pero cuando me dijeron que llevaba cinco días dormida fue un shock enorme", narró.

La modelo contó que tuvo que ser intubada porque presentaba un agujero en la tráquea que le impedía respirar por sí misma. Durante esos días, su vida dependió de una máquina. También recordó que recibió fuertes medicamentos como morfina y fentanilo.

Aunque estaba inconsciente, asegura que algunos estímulos lograron alcanzarla: "A veces escuchaba sonidos muy fuertes, abría los ojos unos segundos. Recuerdo haber visto unas cajitas que decían ‘Star Médica’ y preguntarme: ‘¿Dónde estoy?’".

Uno de los recuerdos más vívidos fue el ruido constante de la máquina que le limpiaba la garganta para succionar la mucosa acumulada: "Me despertaban unos segundos para preguntarme si quería que me aspiraran. Yo decía que sí porque ese tubito me hacía vomitar y, cuando me limpiaban, sentía que mi cuerpo descansaba”.

También relató momentos en los que alcanzó a percibir la presencia de su familia: "Recuerdo a mi papá saludándome y a mi mamá entrando unos minutos. Me puse a llorar, intenté hablar pero no podía. Ella me dio una tablita con una hoja para que escribiera".

El video de Marianne Gonzaga

Por su parte, Marianne Gonzaga también decidió romper el silencio. En un video compartido recientemente, habló de su paso por la cárcel y pidió perdón a Valentina y a su familia por lo ocurrido. Aseguró estar arrepentida y calificó su conducta como "inexplicable" y producto de un estado emocional descontrolado.

El caso de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga ha generado gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación. Hoy, meses después del ataque, ambas han decidido contar su verdad: una desde la experiencia de haber sobrevivido a un coma inducido, y la otra desde la reflexión tras enfrentar las consecuencias legales de sus actos.