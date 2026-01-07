El auge de la IA en YouTube: más del 20% del contenido recomendado ya es generado por inteligencia artificial

Un nuevo estudio elaborado por la plataforma de edición de vídeo Kapwing pone cifras a una percepción cada vez más extendida entre creadores y espectadores: la proliferación de contenido automatizado y de baja calidad en YouTube. Para su análisis, la compañía simuló una cuenta completamente nueva y examinó los primeros 500 vídeos recomendados en YouTube Shorts. El resultado fue claro: 104 de esos vídeos, un 21%, eran piezas generadas por inteligencia artificial.

El informe añade otro dato relevante. Un 33% del contenido analizado fue clasificado como brainrot, un término que se utiliza para describir vídeos repetitivos, simples y diseñados únicamente para maximizar la retención y la interacción. En conjunto, más de la mitad de las recomendaciones iniciales correspondían a formatos de bajo esfuerzo o puramente orientados a explotar el algoritmo.

Kapwing amplió el análisis a los 100 canales en tendencia de cada país, identificando aquellos basados principalmente en contenido generado por IA. En términos de visualizaciones totales, Corea del Sur encabeza el ranking mundial, con 8.450 millones de reproducciones acumuladas en sus canales de AI slop. Le siguen Pakistán, con 5.340 millones, y Estados Unidos, con 3.390 millones.

Sin embargo, el liderazgo cambia al observar el número de suscriptores. España ocupa el primer puesto, a pesar de contar solo con ocho canales de este tipo en su top 100. En conjunto, estos perfiles suman 20,22 millones de suscriptores, superando ampliamente a Estados Unidos, que alcanza los 14,47 millones.

Gran parte de esa cifra se explica por Imperio de Jesus, un canal español con 5.87 millones de seguidores, especializado en vídeos generados por IA en los que Jesús se enfrenta a personajes como Satán o el Grinch en formatos de preguntas y desafíos con un enfoque moral o humorístico. A nivel global, solo es superado por el canal estadounidense Cuentos Facinantes, que roza los seis millones de suscriptores con contenido inspirado en Dragon Ball Z.

El negocio detrás de estos formatos es notable. En India, el canal Bandar Apna Dost acumula más de 2.070 millones de visualizaciones y genera ingresos estimados de 4,25 millones de dólares anuales. En Filipinas, un estudiante de 21 años llegó a declarar ganancias de 9.000 dólares en un solo mes creando vídeos de gatitos animados con IA.

Frente a las críticas por saturación, spam y pérdida de visibilidad para los creadores tradicionales, el CEO de YouTube, Neal Mohan, ha defendido públicamente la apuesta por la inteligencia artificial. Según Mohan, estas herramientas permitirán "revivir los primeros días de YouTube", facilitando la creación de contenido a usuarios sin conocimientos técnicos y mejorando, al mismo tiempo, la moderación y el descubrimiento de vídeos. El debate, por ahora, sigue abierto.